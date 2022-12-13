İnşaat iskelesi çöktü: 2 işçi öldü

İHA'nın haberine göre, Filistin’in Batı Şeria bölgesinde yer alan Givat Ze'ev’de inşaat iskelesin çöktü. Kaza onucu 2 Filistinli işçi hayatını kaybetti.
İnşaat iskelesinin neden çöktüğü henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İskelenin çökme anı ise bölgedeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.
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