Filistin desteği kadro dışı bıraktırdı. Yönetim yeni kararını açıkladı

Filistin'e destek veren sosyal medya paylaşımı nedeniyle kadro dışı bıraktığı futbolcusu Anwar El Ghazi'yi yeniden takıma dahil eden Alman ekibi Mainz 05'ten resmi açıklama geldi.

28 yaşındaki Fas asıllı Hollandalı futbolcunun paylaşımından dolayı pişman olduğu ve kulüp üzerinde oluşan olumsuz havadan üzüntü duyduğu kaydedilen açıklamada Anwar El Ghazi'nin antrenmanlara ve kadroya yakında geri döneceği vurgulandı.

El Ghazi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile Filistin arasındaki güç dengesizliğinden bahsederek, "Nehirden denize, Filistin özgür olacak." ifadelerini kullanmış ve paylaşımını bir süre sonra silmişti.