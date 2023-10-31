Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu bildiriyor. Filistin Ankara Büyükelçisi’nden kritik açıklama

YENİÇAĞ- ANKARA/ Orhan UĞUROĞLU

Kendisine yöneltilen sorulara da yanıt veren Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa'nın yaptığı açıklamaların satır başları şöyle:

-Gazze'de kalan son havaalanını da bombaladılar. Hiç bir anlaşmaya uymadılar. 362 bin metrekare 2.5 milyon insan yaşıyor.

Gazze'yi açık zindana çevirdiler. 2007'den beri 2 senede bir savaş açıyor ve bu altıncı savaştır. Batı Şeria'da da durum Gazze'den farklı değil...

-Mescidi Aksa'ya sürekli baskı yapıp hücum ediyorlar. Son 2 yılda radikal hükümet kuruldu dünyaya bunu ifade etmiyorlar. Bakanları Mescidi Aksa'yı hedef alıyorlar parsel parsel bölmeye çalışıyorlar. Bölüşüyorlar...

-Bunlar geçici hedeftir uzun vadede Mescidi Aksa'yı yıkıp kendi heykellerini dikmektir Bunlar hayal değil!

-Bakanlarının ofislerinde Aksa yok heykelleri var.

-Bütün katliamlar devam etmektedir. Çok uyardık uluslararası toplumu görevini yapsın diye...

-Uluslararası kurumlar başarısız oldu. Görevlerini yapmadılar, 1917'den beri gelişen olaylar bu sonucu doğurdu.

DEMOGRAFİK YAPIYI DEĞİŞTİRMEK İÇİN ÖLDÜRÜYORLAR

-Filistin'de 7 milyon nüfus var Yahudilerin de 7 milyon nüfusları var şimdiki hedefleri bizi göçe zorlamaktır.

-Bu intikam değil intikamdan daha büyük bir şey Demografik yapıyı değiştirmek için öldürüyorlar ve göç ettiriyorlar.

-Bizim bu savaşın adı Tufanul Aksadır Çünkü aksa bizim için bir emanettir. Bize düşen onu savunmaktır.

-Maalesef bu plana ABD ve Avrupa destek çıkıyor. Sadece maddi değil askeri destek de veriyorlar. ABD askerleri meydanlarsa da bize karşı savaşıyor.

"DİK DURACAĞIZ"

-Her türlü lojistik desteği İsrail'e veriyor Batı da destek oluyor Sadece İsrail ile değil bütün emperyalistlerle savaşıyoruz.

-21 devletten 45 uçak gemisi Akdeniz ve Kızıldeniz'de mevcut... Bütün bunlara rağmen Filistin halkı olarak dik duracağız!

-Davamızı devamlı savunacağız, ne yaparlarsa yapsınlar biz teslim olmayacağız...

-İsrail isterse bir saatte çözer! Haklarımızı versin...

-"Kendimizi savunuyoruz" diyor! İşgalci ne zaman kendini savunur?