Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu bildiriyor. Filistin Ankara Büyükelçisi’nden kritik açıklama

Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, İletişim Buluşmaları kapsamında Filistin'in Özgürlük Mücadelesini anlattı. Mustafa, bölgedeki krizi değerlendirirken dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu bildiriyor. Filistin Ankara Büyükelçisi’nden kritik açıklama

YENİÇAĞ- ANKARA/ Orhan UĞUROĞLU

Kendisine yöneltilen sorulara da yanıt veren Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa'nın yaptığı açıklamaların satır başları şöyle:

-Gazze'de kalan son havaalanını da bombaladılar. Hiç bir anlaşmaya uymadılar. 362 bin metrekare 2.5 milyon insan yaşıyor.

Gazze'yi açık zindana çevirdiler. 2007'den beri 2 senede bir savaş açıyor ve bu altıncı savaştır. Batı Şeria'da da durum Gazze'den farklı değil...

-Mescidi Aksa'ya sürekli baskı yapıp hücum ediyorlar. Son 2 yılda radikal hükümet kuruldu dünyaya bunu ifade etmiyorlar. Bakanları Mescidi Aksa'yı hedef alıyorlar parsel parsel bölmeye çalışıyorlar. Bölüşüyorlar...

-Bunlar geçici hedeftir uzun vadede Mescidi Aksa'yı yıkıp kendi heykellerini dikmektir Bunlar hayal değil!

-Bakanlarının ofislerinde Aksa yok heykelleri var.

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-Bütün katliamlar devam etmektedir. Çok uyardık uluslararası toplumu görevini yapsın diye...

-Uluslararası kurumlar başarısız oldu. Görevlerini yapmadılar, 1917'den beri gelişen olaylar bu sonucu doğurdu.

DEMOGRAFİK YAPIYI DEĞİŞTİRMEK İÇİN ÖLDÜRÜYORLAR

-Filistin'de 7 milyon nüfus var Yahudilerin de 7 milyon nüfusları var şimdiki hedefleri bizi göçe zorlamaktır.

-Bu intikam değil intikamdan daha büyük bir şey Demografik yapıyı değiştirmek için öldürüyorlar ve göç ettiriyorlar.

-Bizim bu savaşın adı Tufanul Aksadır Çünkü aksa bizim için bir emanettir. Bize düşen onu savunmaktır.

-Maalesef bu plana ABD ve Avrupa destek çıkıyor. Sadece maddi değil askeri destek de veriyorlar. ABD askerleri meydanlarsa da bize karşı savaşıyor.

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"DİK DURACAĞIZ"

-Her türlü lojistik desteği İsrail'e veriyor Batı da destek oluyor Sadece İsrail ile değil bütün emperyalistlerle savaşıyoruz.

-21 devletten 45 uçak gemisi Akdeniz ve Kızıldeniz'de mevcut... Bütün bunlara rağmen Filistin halkı olarak dik duracağız!

-Davamızı devamlı savunacağız, ne yaparlarsa yapsınlar biz teslim olmayacağız...

-İsrail isterse bir saatte çözer! Haklarımızı versin...

-"Kendimizi savunuyoruz" diyor! İşgalci ne zaman kendini savunur?

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