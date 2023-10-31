Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu bildiriyor. Filistin Ankara Büyükelçisi’nden kritik açıklama

YENİÇAĞ- ANKARA/ Orhan UĞUROĞLU
Kendisine yöneltilen sorulara da yanıt veren Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa'nın yaptığı açıklamaların satır başları şöyle:
-Gazze'de kalan son havaalanını da bombaladılar. Hiç bir anlaşmaya uymadılar. 362 bin metrekare 2.5 milyon insan yaşıyor.
Gazze'yi açık zindana çevirdiler. 2007'den beri 2 senede bir savaş açıyor ve bu altıncı savaştır. Batı Şeria'da da durum Gazze'den farklı değil...
-Mescidi Aksa'ya sürekli baskı yapıp hücum ediyorlar. Son 2 yılda radikal hükümet kuruldu dünyaya bunu ifade etmiyorlar. Bakanları Mescidi Aksa'yı hedef alıyorlar parsel parsel bölmeye çalışıyorlar. Bölüşüyorlar...
-Bunlar geçici hedeftir uzun vadede Mescidi Aksa'yı yıkıp kendi heykellerini dikmektir Bunlar hayal değil!
-Bakanlarının ofislerinde Aksa yok heykelleri var.
-Bütün katliamlar devam etmektedir. Çok uyardık uluslararası toplumu görevini yapsın diye...
-Uluslararası kurumlar başarısız oldu. Görevlerini yapmadılar, 1917'den beri gelişen olaylar bu sonucu doğurdu.
DEMOGRAFİK YAPIYI DEĞİŞTİRMEK İÇİN ÖLDÜRÜYORLAR
-Filistin'de 7 milyon nüfus var Yahudilerin de 7 milyon nüfusları var şimdiki hedefleri bizi göçe zorlamaktır.
-Bu intikam değil intikamdan daha büyük bir şey Demografik yapıyı değiştirmek için öldürüyorlar ve göç ettiriyorlar.
-Bizim bu savaşın adı Tufanul Aksadır Çünkü aksa bizim için bir emanettir. Bize düşen onu savunmaktır.
-Maalesef bu plana ABD ve Avrupa destek çıkıyor. Sadece maddi değil askeri destek de veriyorlar. ABD askerleri meydanlarsa da bize karşı savaşıyor.
"DİK DURACAĞIZ"
-Her türlü lojistik desteği İsrail'e veriyor Batı da destek oluyor Sadece İsrail ile değil bütün emperyalistlerle savaşıyoruz.
-21 devletten 45 uçak gemisi Akdeniz ve Kızıldeniz'de mevcut... Bütün bunlara rağmen Filistin halkı olarak dik duracağız!
-Davamızı devamlı savunacağız, ne yaparlarsa yapsınlar biz teslim olmayacağız...
-İsrail isterse bir saatte çözer! Haklarımızı versin...
-"Kendimizi savunuyoruz" diyor! İşgalci ne zaman kendini savunur?