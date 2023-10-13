Filistin Devlet Başkanı'ndan İsrail'in 'göç zoruna' tepki: Bu ikinci Nekbe olacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldiği görüşmede İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının bir an önce durması gerektiğini belirtti. Filistin'e yönelik saldırılar ve tüm insani hizmetlerin kesilmesi nedeniyle insani felakete karşı uyarıda bulunan Abbas, Gazze'dekilerin tehcir edilmesinin 'ikinci Nekbe (Büyük Felaket)' olacağını söyledi.

Filistin Devlet Başkanı'ndan İsrail'in 'göç zoruna' tepki: Bu ikinci Nekbe olacak

Filistin ve İsrail arasında 7 Ekim sabahı Hamas'ın 'Aksa Tufanı' operasyonuyla başlayan savaş yedinci gününde tüm yıkıcılığı ve şiddetiyle devam ederken Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya geldi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, görüşmede İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının bir an önce durması gerektiğini belirten Abbas, Gazze'dekilerin tehcir (göçe zorlama) edilmesine karşı olduğunu ifade ederek bunun "ikinci Nekbe (büyük felaket) olacağını" söyledi.

"İNSANİ FELAKETE KARŞI UYARIDA BULUNUYORUZ"

Gazze'ye insani yardım koridorları açılmasına izin verilmesi, tıbbi yardım ulaştırılması, elektrik, su ve akaryakıt temin edilmesi çağrısında bulunan Abbas, "Gazze'deki tek elektrik santralinin hizmet verememesi ve tüm insani hizmetlerin durması nedeniyle insani felakete karşı uyarıda bulunuyoruz" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Sömürgecilerin, Batı Şeria'da Filistin mülteci kamplarında, köylerinde ve kentlerindeki halkımıza yönelik terörüne son verilmesi gerekiyor. Radikal Yahudi yerleşimcilerin gerginliğin tırmanmasına neden olan Mescid-i Aksa'ya baskınlarının son bulması gerekiyor"

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SİVİL VE REHİNELERİN SERBEST BIRAKILMASI ÇAĞRISI

İki taraftan da sivillerin öldürülmesine ya da cezalandırılmasına karşı olduğuna dikkati çeken Abbas, sivillerin ve rehinelerin serbest bırakılması çağrısı yaptı. Abbas, barış ve güvenliğin Filistin halkına meşru haklarının verilmesiyle sağlanacağını vurgulayarak, siyasi çözüme ulaşılması ve iki devletli çözümün uygulanması gerektiğini kaydetti.

NEKBE NEDİR?

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle her yıl 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

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