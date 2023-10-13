İsrail bir ülkeyi daha vurdu

07 Ekim 2023 tarihinde Filistin’e bağlı grup Hamas’ın saldırısıyla başlayan Filistin-İsrail savaşı giderek büyürken Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan habere göre İsrail’in topçu atışlarıyla Lübnan’a ait sınır üzerinde yer alan Dahayra ve Alma Şaab beldeleri arasındaki bazı noktaları hedef aldığı ifade edildi.

SAVAŞA LÜBNAN’DA DAHİL OLDU

Saldırının ardından Lübnan ve İsrail sınırında karşılık çatışma çıktığı belirtildi. İsrail’e ait Apachi helikopterlerinin sınır hattı üzerinde yoğun bir şekilde görülmeye başladığı kaydedildi. Devam eden gerginlikte can kaybının meydana gelip gelmediği hakkında ise bilgi verilmedi.

LÜBNAN ALARMA GEÇTİ

İsrail ordusu basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Hanita yerleşim yerinin yakınında meydana gelen patlama nedeniyle güvenlik çitlerinde hafif hasar meydana geldi. İsrail ordusu, Lübnan topraklarına doğru topçu atışıyla karşılık verildiğini aktardı.

Lübnan topraklarından olası bir sızmaya karşı bölgede saldırı alarmı çaldığı ve çevrede arama yapıldığı belirtildi.

LÜBNAN’DAN VATANDAŞLARINA EVE KAPANMA ÇAĞRISI

İsrail’in topçu atışlarından önce bölgedeki kişilere “evlerine kapanma” çağrısı yaptığı öğrenildi. Yapılan topçu atışlardan sonra uyarısını yineleyen Lübnan Cumhurbaşkanı Necip Mikati, bölgedeki vatandaşlara evlerinin bodrumlarına girip saklanmasını söyledi.