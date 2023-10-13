İsrail bir ülkeyi daha vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgeleri topçu atışlarıyla vurdu. Saldırının ardından Lübnan ve İsrail sınırında karşılıklı çatışma çıktı.

İsrail bir ülkeyi daha vurdu

07 Ekim 2023 tarihinde Filistin’e bağlı grup Hamas’ın saldırısıyla başlayan Filistin-İsrail savaşı giderek büyürken Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan habere göre İsrail’in topçu atışlarıyla Lübnan’a ait sınır üzerinde yer alan Dahayra ve Alma Şaab beldeleri arasındaki bazı noktaları hedef aldığı ifade edildi.

SAVAŞA LÜBNAN’DA DAHİL OLDU

Saldırının ardından Lübnan ve İsrail sınırında karşılık çatışma çıktığı belirtildi. İsrail’e ait Apachi helikopterlerinin sınır hattı üzerinde yoğun bir şekilde görülmeye başladığı kaydedildi. Devam eden gerginlikte can kaybının meydana gelip gelmediği hakkında ise bilgi verilmedi.

lubnan1.jpg

LÜBNAN ALARMA GEÇTİ

İsrail ordusu basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Hanita yerleşim yerinin yakınında meydana gelen patlama nedeniyle güvenlik çitlerinde hafif hasar meydana geldi. İsrail ordusu, Lübnan topraklarına doğru topçu atışıyla karşılık verildiğini aktardı.

Lübnan topraklarından olası bir sızmaya karşı bölgede saldırı alarmı çaldığı ve çevrede arama yapıldığı belirtildi.

lubnan11.jpg

LÜBNAN’DAN VATANDAŞLARINA EVE KAPANMA ÇAĞRISI

İsrail’in topçu atışlarından önce bölgedeki kişilere “evlerine kapanma” çağrısı yaptığı öğrenildi. Yapılan topçu atışlardan sonra uyarısını yineleyen Lübnan Cumhurbaşkanı Necip Mikati, bölgedeki vatandaşlara evlerinin bodrumlarına girip saklanmasını söyledi.

İlgili Haberler
Gazzeliler güneye göç etmeye başladı. İsrail terk edin çağrısı yapmıştı
Putin İsrail'i açık açık uyardı
McDonald’s İsrail ordusu için seferber oldu
Filistin Devlet Başkanı'ndan İsrail'in 'göç zoruna' tepki: Bu ikinci Nekbe olacak
Filistin Devlet Başkanı'ndan İsrail'in 'göç zoruna' tepki: Bu ikinci Nekbe olacak
İsrail polisi cami cemaati ile çatıştı
İsrail'in Gazzelilere süre vermesine Ankara'dan sert tepki
İsrail vatandaşı dram yaşayan Gazzelilerle böyle dalga geçti
İsrail HAMAS savaşını 15 yıl önce yazmış. Savaşın gizli sebebi ortaya çıktı
İsrail Büyükelçilik çalışanı sokak ortasında bıçaklandı
Mescild-İ Aksa’da namaz kılmak isteyenlere İsrail polisinden gaz bombalı müdahale
İsrail’deki ölüm festivalini sanatçılar anlattı. Hamas’ın baskınında yüzlerce genç öldürülmüştü
Kriz kâhini ortaya çıktı. İsrail - Filistin krizi için yatırımcıları uyardı
İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe, Gazze'den atılan roketleri havada engelliyor
İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe, Gazze'den atılan roketleri havada engelliyor
İsrail Mescid-i Aksa’ya çıkan yolları kapattı
İsrail Mescid-i Aksa’ya çıkan yolları kapattı
İsrail sınırına ilerleyen Ürdünlülere İsrail polisinden sert müdahale
İsrail sınırına ilerleyen Ürdünlülere İsrail polisinden sert müdahale
Savaşı Ümit Özdağ başlatmış. İHH başkanı İsrail HAMAS savaşında büyük resmi gördü
İsrail'in çocukları öldürmesini savundu. Sözcü TV canlı yayınında skandal sözler
Yunanistan'dan ABD'ye akıl almaz yalakalık. İsrail'e gönderecekler
Filistin hükümeti çağrı yaptı: İsrail’e inanmayın, Gazze’yi terk etmeyin
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Son Haberler
İsrail'in "Gazze halkına 24 saat içinde evlerinizi terk edin" çağrısına Mısır'dan tepki Dünya
İsrail'in "Gazze halkına 24 saat içinde evlerinizi terk edin" çağrısına Mısır'dan tepki
ATV kazasında ölen çocukların cenazesinde gözyaşları sel oldu Gündem
ATV kazasında ölen çocukların cenazesinde gözyaşları sel oldu
Ankara'da 'sahte plaka' operasyonu: 8 gözaltı Gündem
Ankara'da 'sahte plaka' operasyonu: 8 gözaltı
Elon Musk'ın Türkiye'ye özel ilgisinin sırrı ortaya çıktı. Gözünü Türkiye'den fışkıran şeye dikmiş Gündem
Elon Musk'ın Türkiye'ye özel ilgisinin sırrı ortaya çıktı. Gözünü Türkiye'den fışkıran şeye dikmiş
Manchester United'dan Altay Bayındır'a müjde. İngiliz devi kararını verdi Spor
Manchester United'dan Altay Bayındır'a müjde. İngiliz devi kararını verdi
Atatürk'e hakaret eden imam hatipli serbest bırakıldı Gündem
Atatürk'e hakaret eden imam hatipli serbest bırakıldı
Bir ilde gösteri ve yürüyüş yasaklandı Yaşam
Bir ilde gösteri ve yürüyüş yasaklandı