İtalya'dan Filistinli akınına karşı büyük önlem. Bizde ise her gün sınırdan kaçaklar giriyor

İtalya, Orta Doğu’da yaşanan çatışmalardan dolayı bölgeden gelebilecek olası göç akınına karşı önlem almaya başladı. Slovenya ile kara sınır kapılarındaki kontrolleri yeniden uygulamaya koyma kararı aldı.

İtalya'dan Filistinli akınına karşı büyük önlem. Bizde ise her gün sınırdan kaçaklar giriyor

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İtalya, özellikle Orta Doğu'da ve Ukrayna’da yaşanan son olaylar nedeniyle Avrupa Birliği (AB) üyesi ve Schengen ülkesi olan kuzeydoğudaki komşusu Slovenya ile kara sınır kapılarındaki kontrolleri yeniden uygulamaya koyma kararı aldı.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İtalyan hükümetinin, AB düzenlemesi olan Schengen Sınır Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca; Slovenya ile kara sınır kapılarındaki kontrollerinin bir süreliğine yeniden uygulamaya konulması kararı aldığı bildirildi.

Açıklamada, İsrail'e yönelik saldırının ardından Avrupa sınırları içinde şiddet eylemleri tehdidinin düzeyinin arttığı ifade edilerek, ayrıca İtalya'nın ciddi bir düzensiz göç baskısıyla karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İtalya-Slovenya sınırından yılbaşından bugüne kadar 16 bin düzensiz göçmenin giriş yaptığı, denizden de 140 binden fazla göçmenin geldiğine işaret edildi.

ORTA DOĞU’DAN GELEBİLECEK AKINLARA ÖNLEM ALDILAR

Hükümetin kararına göre, İtalya-Slovenya kara sınırında 21 Ekim'den itibaren başlayacak sınır kontrolleri, 10 günlüğüne uygulanacak. Gerekli görülmesi halinde bu süre uzatılabilecek. Kontroller, sınırdaki nakliye ve lojistik trafiğini en az etkileyecek şekilde uygulanacak.

İtalyan ANSA ajansının haberinde de İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'nin Sloven mevkidaşı Bostjan Poklukar'a, İtalya'nın, Avrupa ve Orta Doğu’da yaşanan son olaylar nedeniyle İtalya-Slovenya sınırında kontrolleri geçici olarak etkinleştirme kararı aldıklarını ilettiği ifade edildi.

Öte yandan, İtalya daha önce aldığı başka bir kararla, 7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin çatışması nedeniyle ülke içinde bazı hassas noktalardaki güvenlik önlemlerini de artırmıştı.

screenshot-1.png

İlgili Haberler
İSKİ İstanbul’daki yabancı sayısını açıkladı. Göç İdaresi 1 milyonun üzerinde açıklamıştı
Filistin Devlet Başkanı'ndan İsrail'in 'göç zoruna' tepki: Bu ikinci Nekbe olacak
Filistin Devlet Başkanı'ndan İsrail'in 'göç zoruna' tepki: Bu ikinci Nekbe olacak
İsrail’den Türkiye’ye göç akını başladı. Savaştan kaçanların hedefinde 2 ilimiz var
Öne Çıkanlar
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında! Yazarlar
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimi Gündem
Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimi
Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Son gelen bilgiler sızdı. İsrail ve Filistin savaşı etkiler mi? Ekonomi
Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Son gelen bilgiler sızdı. İsrail ve Filistin savaşı etkiler mi?
Yunus Akgün UEFA tarafından aday gösterildi Spor
Yunus Akgün UEFA tarafından aday gösterildi
MSB duyurdu: Son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirdi Gündem
MSB duyurdu: Son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirdi
AB’den “vize serbestisi” uygulamasında güncelleme Dünya
AB’den “vize serbestisi” uygulamasında güncelleme
Üst düzey yetkiliden dünyayı şoke edecek UFO açıklaması: Her ay oluyor Bilim
Üst düzey yetkiliden dünyayı şoke edecek UFO açıklaması: Her ay oluyor