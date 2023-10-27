Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail saldırılarında ölen 7 bin 28 kişinin isimlerinin yayınladı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda öldürülen 7 bin 28 Filistinlinin isimlerini yayınlarken, listedeki ilk 88 ismin aynı aileden olduğu görüldü.

KAYNAK: İHA
Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail saldırılarında ölen 7 bin 28 kişinin isimlerinin yayınladı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 20 gündür devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda öldürülen 7 bin 28 Filistinlinin isimlerini yayınladı. Listede, aynı aileden olan çok sayıda kişinin olduğu görüldü.

Filistinli insanlar hakları örgütü El-Hak'tan Aseel Al Bajeh yaptığı açıklamada, listede yer alan ilk 88 ismin aynı aileden olduğunu ifade ederek, listenin devamında ise yine aynı aileden 72 kişi olduğunu belirtti. Bakanlık geçtiğimiz haftalarda İsrail saldırılarında yaklaşık 45 ailenin tüm fertlerinin tamamının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 bin 913’ü çocuk olmak üzere toplam 7 bin 28 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 18 bin kişi yaralandı.

Diğer yandan ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamada, Filistin Sağlık Bakanlığının açıkladığı can kaybı sayılarını güvenilir bulmadığını ifade etmişti.

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