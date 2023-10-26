İsrailli isimden skandal Filistin açıklaması

İsrail'in eski BM Daimi Temsilcisi Gillerman Filistin halkı için skandal açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
İsrailli isimden skandal Filistin açıklaması

Editör: Çağlar Bülent Sansar

İsrail ile Hamas arasındaki savaşta 20. güne girildi. İsrail'in eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Dan Gillerman Filistin halkı için "Korkunç, insanlık dışı hayvanlar" ifadelerini kullandı.

İngiliz Sky News televizyonunun yayınına bağlanan eski İsrailli diplomat Gillerman, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin soruları yanıtladı.

Gillerman, spikerin, "Filistin halkının toplu olarak cezalandırılmasıyla ilgili, abluka ve Gazze'ye yakıt girişinin engellenmesinin gerçekten gerekli olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna, şu karşılığı verdi:

Dünyanın ve aynı zamanda İngiltere'nin, Filistin halkı için, aslında bu yüzyılın gördüğü en kötü vahşeti ve Holokost'tan bu yana Yahudilerin maruz kaldığı en kötü vahşeti gerçekleştiren bu korkunç, insanlık dışı hayvanlar için gösterdiği sürekli endişe beni çok şaşırtıyor.

ABD, 11 Eylül'e tepki gösterdiğinde, insanların Taliban ya da El Kaide için gözyaşı döktüğünü hatırlamıyorum. Ülkeniz İngiltere de onlara katıldı ve hatta Kraliyet (askerlerini) Afganistan'a savaşmaya gönderdi. Ukraynalılar, Rusya'nın işgaline tepki gösterdiğinde, insanların zavallı Rus askerleri ve onların yeterli yiyecekleri olup olmadığı konusunda endişelendiklerini hatırlamıyorum. Birdenbire herkes büyük bir insani yardımsever oldu ve iki buçuk hafta önce olanları tamamen unuttu ki bu unutulmaz ve affedilmez bir şey.

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