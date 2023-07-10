Filistin yönetimi Biden'ın açıklamalarından memnun

ABD Başkanı Biden'ın Batı Şeria'ya yönelik iki devletli çözümün doğru bir süreç olduğuna ilişkin sözleri Filistin yönetimi tarafından memnuniyet ile karşılandı.

Filistin yönetimi Biden'ın açıklamalarından memnun

Filistin yönetimi, ABD Başkanı Joe Biden'ın "İki devletli çözüm"ün doğru bir süreç olduğuna ilişkin açıklamasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın CNN televizyonuna verdiği röportaja ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Değerlendirmede Biden'ın "Filistin-İsrail çekişmesinin çözümünde ilerlemek için doğru süreç, iki devletli çözümdür" açıklamasından memnuniyet duydukları ifade edildi.

"NETANYAHU HÜKÜMETİNE BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR TOKAT"

"ABD Başkanı, İsrail'deki Binyamin Netanyahu hükümetine benzeri görülmemiş bir tokat atmıştır" ifadeleri yer alan açıklamada, Biden'ın "Batı Şeria'da yaşanan krizin büyümesindeki temel sebebin İsrail tarihindeki en çok aşırılık yanlısı hükümetin Netanyahu hükümeti olduğunu" dile getirdiğine dikkat çekildi.

Biden'ın Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinin genişletilmesi politikalarına karşı olduğunu belirttiği ve "onların orada olmamaları gerekiyor" dediğinin altı çizilen açıklamada, ABD Başkanı'nın röportajındaki sözlerinin "doğru yönde bir adım" olduğu ve kendisinden sözlerini tutum ve eylemlere tercüme etmesi istendi.

"FİLİSTİN DEVLETİ'NİN HUKUKİ YAKLAŞIMLARINI DESTEKLEMESİNİ BEKLİYORUZ"

Filistin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı'ndan İsrail hükümetini çözüme yönelik uzlaşmacı bir siyasi sürece girmeye zorlaması talebinde bulundu.

Bakanlık açıklamasında, "Biden yönetiminin Filistin davasına yönelik ilan ettiği taahhütlerini yerine getirmesini ve uluslararası forumlarda Filistin Devleti'nin hukuki yaklaşımlarını desteklemesini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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