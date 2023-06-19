Filiz Akın'ın son haline yorum yağdı.

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası arasında yer alan ünlü oyuncu Filiz Akın, sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat olmuştu. Uzun süredir tedavi gören ünlü oyuncu müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Filiz Akın'ın son haline yorum yağdı.

Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın, geçtiğimiz aylarda kulağının üst kısmından kanserli doku teşhisi nedeniyle ameliyat olmuştu. Ardından bir kez daha ameliyat masasına yatan Akın, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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Türker İnanoğlu'nun eski eşi ve İlker İnanoğlu'nun annesi olan Akın, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından iyileşmeye çalışıyor.

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Filiz Akın'ın ''İyileşme keyfim devam ediyor. Sizlere iyilik dilekleriz gibi güzel bir hafta ve iyi günler dilerim.'' notu ile paylaştığı kısa video büyük ilgi gördü. Akın'ın son haline sosyal medyada yorum yağdı.

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