Film senaryolarını aratmayan hırsızlık planı. 500 bin lirayı çalmak için sevgilisini de kullandı

Olay, geçtiğimiz Salı günü 14.45 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir süredir organizasyon şirketinin sahibi Müge K. (40) ile iş yapan Bahar T. (29), bankadan şirkete ait 500 bin lira çekti.

Parayı Müge K.’ye vermek için çeken Bahar T., bankadan çıkar çıkmaz motosikletle gelen kasklı bir şahıs tarafından kapkaça uğradı.

Parayı çaldıran kadın ardından Müge K.‘yi arayarak, kapkaça uğradığını söyledi. Kapkaç anı ise kameralara anbean yansıdı.



TELEFONU AYNI ANDA KAPATTIKLARI GÖRÜLDÜ

Emniyete giden Bahar T. yaşadığı olayı anlatıp kapkaççı hakkında şikayetçi oldu.

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, Bahar T.‘nin ifadesinden yola çıkarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan incelemelerde polis, motosikletli şahsın bankanın yaklaşık 20 metre önünde beklediğini ve cep telefonuyla görüşme yaptığını belirledi.

Motosikletli şahsın telefon görüşmesini sonlandırıp harekete geçtiği esnada ise Bahar T.’nin de telefon görüşmesini sonlandırdığı Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından fark edildi.



ÇELİŞKİLİ İFADELER VEREN KADIN POLİSİ ŞÜPHEYE DÜŞÜRDÜ

Tespitin ardından Bahar T.‘nin tekrardan emniyette ifadesi alındı. Kadının çelişkili ifadeler vermesi ve paranın tamamını da Müge K.’ye vereceğini söylemesi üzerine Müge K.’nin ifadesine başvuruldu.

Müge K., Bahar T. ile daha önceden de birkaç kez buluştuğunu ve para alışverişinde bulunduğunu söyledi. Müge K. ayrıca Bahar T.‘nin olaydan sonra kendisini arayarak 500 bin lira paranın çalındığını da belirttiğini ifade etti.

POLİSİ OYUNU BOZDU

Bunun üzerine çalışmaları derinleştiren Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, Bahar T.‘nin erkek arkadaşı Ferhat A.‘yı (32) ifadesine başvurmak üzere emniyete davet etti. Şahsı ve görüntüleri inceleyen polis, kapkaççının Ferhat A.’ya benzediğini tespit etti.

Görüntüler izletilen Müge K. de kapkaççıyı Bahar T.‘nin sevgilisi Ferhat A.’ya benzettiğini belirtti. Ardından da polisin sorguya aldığı Ferhat A., kapkaçı yaptığını itiraf etti. Şahıs, sevgilisi olan Bahar T. ile olayı planladığını, parayı çektikten sonra sokakta beklerken kendisine haber ettiğini ve kasıtlı olarak kendisini soydurduğunu belirtti.



PARA BULUNDU, SEVGİLİ ÇİFT SERBEST BIRAKILDI

Şahıs ifadesinde kapkaç yapmış olduğu 500 bin lirayı ise kız kardeşi olan Melek A.’ya (30) bıraktığını söyledi. Bunun üzerine Melek A.’nın Sultangazi’deki evine giden polis, parayı eksiksiz ele geçirdi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Bahar T. ve sevgilisi Ferhat A. şüpheli olarak gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınarak “kapkaç”, “yalan beyan” ve “paravan şirketten vergi kaçakçılığı” suçundan adli işlem yapılan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan sevgili çift ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.