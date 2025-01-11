Final tarihi 6 ay önce belli olan dizi

Cemre Arda ve Gökberk Yıldırım’ın başrollerini paylaştığı Kanal 7’nin sevilen dizisi ‘Rüzgârlı Tepe’nin final tarihi belli oldu. Dizi, aksi bir durum olmasa, 29 Haziran Pazar günü yayınlanacak 217. bölümüyle final yapacak.

Sezon başında hafta içi ekrana gelen Rains Pictures ve Unik Film imzalı dizi, yayın günleri değiştirilerek Cumartesi ve Pazar’a alınmıştı. Dizinin hayranları, kanalın bu kararından dönmesi için sosyal medyada kampanya başlatmıştı. Hatta bununla ilgili şarkı bile yapmışlardı. Tüm bunlar tazeliğini korurken şimdi de dizinin ekranlara veda edeceği tarih açıklandı. Bir dizinin final tarihinin 6 ay öncesinden belli olması, oyuncuları nasıl etkiler bilinmez ama dizinin takipçilerini hayal kırıklığına uğratacağı kesin. Kendi kitlesini oluşturmuş, hatırı sayılır bir izlenme oranına da sahip bir dizinin finali için bu kadar erken karar veriliyor olması, inanılır gibi değil. Sanırım, Türk Televizyon Tarihi’nde bu bir ilk olacak. Çünkü, final tarihi 6 ay önceden açıklanan başka bir yapım olduğunu ben hatırlamıyorum.

Bakalım, ‘Rüzgârlı Tepe’ dizisi hayranlarının bu kez bu duruma tepkisi ne olacak?

‘Timsah Ateşi’ sezonu açıyor

Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment’ın yaptığı, Meghan Tyler tarafından kaleme alınan ‘Timsah Ateşi’, 4. sezonunu açmaya hazırlanıyor.

Yönetmenliğini Mehmet Ergen’in üstlendiği, 1989 yılında Kuzey İrlanda’da yaşayan iki kız kardeş ve babalarının çalkantılı hayatlarını konu alan oyunda Alannah karakterini Funda Eryiğit, Fianna’yı Hazar Ergüçlü, babaları Peter Devlin’i ise Hidayet Erdinç sahneye taşıyor.

15 Ocak’ta Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sezonu açacak olan oyun, 19 Ocak’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde, 22 Ocak ve 25 Şubat’ta Zorlu PSM’de, 16 Şubat’ta Ankara Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Yok Başka Hayalim

Tan Taşçı, yeni şarkısı ‘Yok Başka Hayalim’i TCTVL etiketiyle yayınladı.

Türk Sanat Müziği motifleriyle bezenmiş zengin düzenlemesiyle dikkat çeken şarkının sözleri, müziği ve düzenlemesi Tan Taşçı imzası taşıyor. Bir ayrılık şarkısı olan ‘Yok Başka Hayalim’, dinleyenlere hem modern hem de geçmişten bir tat sunuyor.

Tan Taşçı, kendine has tarzıyla sevenlerinin kalbine dokunacak hoş bir çalışma yapmış. Dinleyeni bol olsun.