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İddialı dizinin ekran macerası sona eriyor. Final tarihi belli oldu

Ekran macerasına büyük umutlarla başlayan iddialı diziden final haberi geldi. Reytinglerde istenileni veremeyen yapım, ekrana ve izleyicisine veda etmeye hazırlanıyor.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 12:59
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Final tarihi belli oldu. İddialı dizinin ekran macerası sona eriyor

İddialı dizinin ekran macerası sona eriyor. Final tarihi belli oldu
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Ekrana veda eden dizilere bir yenisi daha eklendi. Ekran macerasına iddialı bir şekilde başlayan, ancak özellikle son dönemde reytinglerde istenileni veremeyen dizide geri sayım başladı.

Kanalların bin bir emekle seyirciyle buluşturduğu bazı diziler, kimi zaman beklenen ilgiyi göremiyor ve kısa sürede ekrana veda ediyor. Bazıları da ekran macerasına çıkmadan önce planlanan final bölümüyle hayranlarına veda ediyor.

Son veda haberi Fox TV’nin iddialı dizisinden geldi.. FOX’un Alina Boz ve Tarık Emir Tekin’i buluşturan dizisi “Bir Peri Masalı” final yapıyor. Geçen haftalarda Deniz Uğur’un da kadrosuna dahil olduğu dizi 13. bölümde ekrana veda edecek.

Medyapım imzalı dizinin kadrosunda Nazan Kesal, Müfit Kayacan, Kadir Çermik, Mustafa Mert Koç gibi ünlü isimler de rol alıyordu.

 

 

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