Finansal tablolar açıklandı Salah'ın kazancı dudak uçaklattı

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Finansal tablolar açıklandı Salah'ın kazancı dudak uçaklattı
Liverpool’un yıldızı Mohamed Salah, sponsorluk anlaşmalarından 27 milyon sterlinlik gelir elde etti.

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’un yıldızı Mohamed Salah’ın İngiltere’de sahip olduğu şirketin finansal tabloları yayınlandı.

Salah’ın sponsorluk anlaşmaları için kurmuş olduğu şirketin verilerine göre Mısırlı oyuncunun 3 yılda sponsorluk anlaşmalarından 27 milyon sterlin kazandığı kaydedildi.

Geçtiğimiz yıl 11 milyon sterlin gelir elde eden Salah’ın 4 sponsorluk anlaşmasından bu kazancı sağladığı belirtildi. Salah’ın vergi sonrasında 5.4 milyon sterlin kâr elde ettiği ifade edildi.

Liverpool’a 2017 yazında Roma’dan transfer olan Mohamed Salah, son imzaladığı kontratla İngiliz ekibinden haftalık 400 bin sterline yakın bir maaş elde ediyor. Salah’ın kontratı 2024-25 sezonunun sonunda sona eriyor.

Bu sezon Liverpool formasıyla 32 maça çıkan Salah, 21 gol ve 13 asist kaydetti.

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