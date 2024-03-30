Dursun Özbek'ten Ali Koç'a flaş cevap: Sonuç değişmeyecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dünkü yüksek divan kurulu toplantısında Galatasaray'ı hedef almıştı.

Özellikle Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'a isim vermeden yüklenen Başkan Koç, "Yalan! Her şeyiniz yalan! Hele bir tanesi var, hayatı yalan! Bunu yalan makinesine bağlayın, makineyi bozar" ifadesini kullanmıştı.

Bu sözler sonrası gözler Galatasaray Kulübü'ne çevrildi. Cevabı Başkan Dursun Özbek verdi.

Taraftar grubu Ultraslan'ın iftar yemeğinde açıklamalarda bulunan Özbek çarpıcı ifadeler kullandı:

"Hepinizin Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutluyorum. Mayısın sonundaki bayramı da hep beraber zaten kutlayacağız. Bu sene geçmiş dönemlerdeki en zorlu şampiyonluk yarışını veriyoruz. Rakibimiz her türlü bel altı, her türlü sataşmaları yapıyor. Ama bizim bir duruşumuz var. Biz bu Galatasaray duruşundan vazgeçmeyeceğiz. Yapılan tahriklere rağmen dimdik ayakta ve itidalli olacağız. Bu tahriklere kapılmayalım, zaten mayısın sonundaki sonuç değişmeyecek. Önce vatanımızı, milletimizi düşünelim. Tahriklere kapılmayın, bu tahriklere cevap vermeyin."