Fenerbahçe'nin 2 Nisan'daki tarihi kongresinde ne olacak? Alınacak kararı Volkan Aliakar açıkladı

Fenerbahçe camiası 2 Nisan'da gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul'a kilitlendi.

Aslında sadece Fenerbahçe değil tüm Türkiye tarihi kongreden çıkacak sonucu merakla bekliyor.

Trabzon'da yaşanan olayların ardından sıcağı sıcağına yapılan genel kurul duyurusu doğal olarak "Fenerbahçe Süper Lig'den çekiliyor" algısı doğurmuştu.

Çünkü 5. maddede aynen şöyle yazıyordu: "5- 17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımımızın Süper Lig’den çekilmesi dâhil, alınacak aksiyonların değerlendirilmesi."

Ardından Başkan Ali Koç, FBTV'de yaptığı sert açıklamalarda da Süper Lig'den çekilmeye vurgu yaptı.

İlk etapta Fenerbahçe taraftarı da "Öleceksek 1 kez ölelim. Yeter artık! Süper Lig'den çekilelim" şeklindeki isyanlarla yönetimin arkasındaydı.

Ancak sular duruldukça işin rengi değişti.

Camianın ileri gelenleri ile üst üste yapılan istişarelerin yanı sıra böylesine önemli bir kararın getireceği yükümlülüklerin ortaya çıkmasıyla "Ligden çekilme" konusu bana göre rafa kalktı.

Başkan Ali Koç'un Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşma da zaten bu düşüncemi destekler nitelikte. Sözlerine, "Süreçte bazı yanlış anlamalar var" diyerek başlayan Başkan Koç konuşmasının devamında "Olaya 1 ve 0 olarak bakmıyoruz. Birden fazla seçeneği üyelerimize sunacağız" dedi.

2 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurul'da yönetim "Süper Lig'den çekilme yetkisi" alsa dahi kademeli bir planı hayata geçirecek.

"Hiçbir şey olmamış gibi devam etmeyeceğiz!” diyen Ali Koç konuşmasında aklındaki ilk düşüncenin sinyalini de verdi.

Koç; "TFF, Süper Kupa biletlerini satışa çıkardı. Biz çıkarmadık. Lütfen 7 Nisan için bilet talebi, seyahat organizasyonu yapmayın. 2 Nisan'ı bekleyin" dedi.

Kademeli planın ilk adımı; Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına çıkmamak gibi gözüküyor.

Süper Lig'den çekilme kadar olmasa da büyük yankı uyandıracağını düşündüğüm bu karar "uygulanabilir" nitelikte.

Riyad'da yaşanan rezalet sonrası değerini yitiren organizasyon Fenerbahçe için şu anda büyük yük.

Çünkü Konferans Ligi Çeyrek Finali'nde oynanacak iki zorlu Olympiakos maçı var. Bilindiği gibi TFF; Fenerbahçe'nin erteleme talebini kabul etmemişti.

Sarı-Lacivertli kulüp; Süper Kupa maçına çıkmayıp hem tüm Türkiye'ye kararlı bir duruş sergilediğini gösterir hem de erteleme kararı alamayan TFF'ye açık bir mesaj verir.

Futbolcular da Olympiakos karşısına da tam konsantre olmuş bir şekilde çıkar.