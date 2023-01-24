Finlandiya’dan Türkiye açıklaması: NATO görüşmelerine ara verilmesi gerekiyor

İsveç'te yapılan Kur'an-ı Kerim provokasyonunun ardından Finlandiya'dan NATO görüşmelerine ilişkin son dakika açıklaması geldi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, "Finlandiya ve İsveç'in NATO hedeflerine ilişkin Türkiye ile yapılan görüşmelere ara verilmesi gerekiyor." dedi.

Haavisto, "Türkiye ile üçlü görüşmelere ortam sakinleştikten devam etmek en iyisi." diye konuştu.

Görüşmelere birkaç haftalık bir ara beklediğini ifade eden Haavisto, "Finlandiya'nın NATO sürecinde İsveç olmadan ilerlemesini tartışma ihtiyacı görmüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Haavisto, "Dün Türkiye Dışişleri Bakanı'yla (Mevlüt Çavuşoğlu) görüştüm ve durum seçimler nedeniyle yoğun ancak bu sürecin hala ilerleyebileceğini umut ediyoruz. Türkiye ile eskisi gibi iletişimi sürdürme konusunda mutabık kaldık. Türkiye'deki seçimler nedeniyle takvimde olası bir gecikme olabilir." ifadelerini kullandı.

Finlandiyalı Bakan, NATO'nun İsveç ve Finlandiya'ya olan ilgisinin değişmediğini belirtti.

KUR'AN- KERİM PROVOKASYONU

Danimarkalı provokatör siyasetçi Rasmus Paludan büyükelçilik yakınına polis koruması eşliğinde gitti. Önce elinde Kur'an-ı Kerim'le açıklama yaptı. Ardından Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren bir karikatür açtı.

Daha sonra da elindeki Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Paludan provokasyonunu gerçekleştirdiği anda etrafı polis tarafından koruma altına alınmıştı. Olay anında Paludan çevredeki bazı kişiler tarafından protesto edildi. Paludan skandal eylemin ardından yine polis eşliğinde gölde bekleyen tekneye binerek bölgeden uzaklaştı. Olaya ilişkin İsveç'ten ilk açıklama Dışişleri Bakanı Tobias Billström'den geldi.

Billström, İsveç'in "Geniş kapsamlı bir ifade özgürlüğüne sahip olduğunu" söyledi. Ancak bunun hükümetin bu görüşleri desteklediği anlamına gelmeyeceğini savundu. Billstrom, "İslamofobik provokasyonlar dehşet verici." dedi.

Paludan, Türkiye'nin ve dünyanın tepkisini çeken provokasyonu sonrasında "korktuğunu" söyledi.

Danimarkalı aşırı sağcı Paludan dakikada 20 ölüm tehdidi aldığını açıkladı. Amacının Türkiye'ye gol atmak olduğunu, ancak "İşlerin isteği gibi gitmediğini" söyleyen aşırı sağcı politikacı, "Bu kadar insanın beni ölümle tehdit etmesine üzüldüm." ifadelerini kullandı.