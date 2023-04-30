Finlandiya'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi yarın başlıyor

Türkiye'nin Helsinki Büyükelçisi Deniz Çakar, AA muhabirine Finlandiya'daki seçim hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçim için tüm hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Çakar, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için Nordik ve Baltık bölgesinde birçok ülkede sandık kurulacağını söyledi.

Çakar, seçimlerin ilk turu için Finlandiya'daki oy kullanma işlemlerinin 7 Mayıs akşamı sona ereceğine dikkati çekerek, "Finlandiya'daki seçmen vatandaşlarımızı 1-7 Mayıs tarihlerinde oylarını kullanmak üzere bekliyoruz." dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Finlandiya'da toplam 6 bin 791 seçmen bulunuyor.

YSK'nin açıklamasına göre, Finlandiya'nın yanı sıra Nordik ve Baltık bölgesinde bulunan İsveç, Norveç, Danimarka, Litvanya ve Estonya'da da sandıklar kurulacak.

(AA)