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NATO'da veto kaldırılmıştı. Finlandiya Pençe-Kılıç Harekatı'nı hedef aldı

NATO üyeliği için Türkiye'nin onayına ihtiyacı olan Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, terör örgütü YPG/PKK'ya karşı yürütülen Pençe Kılıç Harekatı'yla ilgili tartışma yaratacak bir açıklama yaptı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 12:58
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NATO'da vetonun kaldırıldığı Finlandiya Pençe-Kılıç Harekatı'nı hedef aldı

NATO'da veto kaldırılmıştı. Finlandiya Pençe-Kılıç Harekatı'nı hedef aldı
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Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay vermesi için PKK terör örgütüyle mücadelede daha somut atılmasını şart koşmuştu. Finlandiya'dan konuya ilişkin çok konuşulacak bir açıklama geldi. Bir askeri tatbikata katılan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye'nin Pençe Kılıç Harekatı hakkında açıklamalarda bulundu.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik yürütülen harekatın bir tepki olduğunu söyleyen Niinistö, "Türkiye, bu operasyonu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısının ardından gerçekleştirdi" dedi. Niinistö, harekat için, "İnsan hayatının kaybedildiği tüm olaylar elbette çok üzücü. Türkiye'nin eylemleri de buna dahil" ifadelerini kullandı.

FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANI TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMLERE DİKKAT ÇEKTİ

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen NATO toplantısından, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onay sürecine ilişkin büyük bir haber çıkmayacağını tahmin ettiğini belirten Niinistö, Türkiye'deki seçimleri işaret etti.

Türkiye'nin diğer NATO ülkelerine kıyasla Finlandiya'nın onay sürecinde daha yavaş hareket etmesinin sürpriz olmadığını kaydeden Niinistö, Türkiye'de gerçekleştirilmesi beklenen seçimden kaynaklandığını savundu.

"FİNLANDİYA'NIN NATO'YA KATILIM SÜRECİ TÜRKİYE'DEKİ SEÇİM DURUMUNDAN ETKİLENDİ"

Niinistö, "Çözümün tek bir kişinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinde olduğu benim için oldukça açıktı. Finlandiya'nın NATO'ya katılım süreci Türkiye'deki seçim durumundan etkilendi" diye konuştu.

BÜKREŞ'TE ÜÇLÜ MUHTIRA ZİRVESİ

Diğer yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Bükreş'te görüştü.

"BEKLENTİLERİMİZİ VURGULADIK"

NATO toplantısı öncesindeki görüşmeyle ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Çavuşoğlu, Türkiye'nin haziran ayında Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi sırasında imzalanan mutabakat muhtırası çerçevesindeki beklentilerini ilettiğini aktardı.

"ATILAN ADIMLARI DEĞERLENDİRDİK"

Çavuşoğlu, "Türkiye-İsveç-Finlandiya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Üçlü Muhtıra çerçevesinde atılan adımları değerlendirdik, beklentilerimizi vurguladık" dedi.

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Abd tayip bastayken bunu halletmek istiyor kabul edilemez isler hata hata artik hata deyil kasit oldugu meydana cikti
30.11.2022 13:13
Bunlarin niyeti belli kopruyu gecene kadar uyurup sonra pkk ypk ye tam desdege devam etcek bastan onay verilmesi hata idi zaten tayip secim den once onaylatip kazik atmak niyetinde buda acikca meydana  
 
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