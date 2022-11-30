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Somalili Türk Lirasıyla dalga geçti. Kim bu adamların Türkiye'ye girmesine izin verdi

Somali, Mogadişu doğumlu Finlandiya vatandaşı 2 şahıs Türk lirasıyla dalga geçtiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu şahıs elindeki 5 TL ile dalga geçerek yırttı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 23:15
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Somalili Türk Lirasıyla dalga geçti

Somalili Türk Lirasıyla dalga geçti. Kim bu adamların Türkiye'ye girmesine izin verdi
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Santamarini2 rumuzlu bir TikTok kullanıcısı, elindeki Türk liralarını dalga geçer vaziyette yatağa fırlattığı görüldü.

 Bununla birlikte fırlattığı paralardan 5 TL’yi alan şahıs "Look, look. This is no Money (Buna bak. Bu para değil)" diyerek 5 TL’lik banknotu yırttı. 

Şahıs elinde tuttuğu paraları yatağa fırlatırken "I’m rich nigga, rich nigga (Ben zenginim dostum, zenginim)" dediği görüldü.

İŞLEM BAŞLATILDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya platformunda Türk lirasını yırtarak paylaşımda bulunan Mogadişu doğumlu Finlandiya vatandaşı 2 şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “9.11.2022 günü bir sosyal medya platformunda Türk lirasını yırtarak paylaşımda bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde; olayı, Erasmus Programı kapsamında 27.11.2022 tarihinde ülkemize yasal yollardan giriş yapan Mogadişu doğumlu Finlandiya vatandaşı 2 şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlem başlatılmıştır” denildi.

 

 

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Hakikat
30.11.2022 10:40
Sınır dışı edilmesini bekliyoruz..  
 
Haydar
30.11.2022 10:30
Somalili, Suriyeli, Afgan bi de onlara sorun bakalım ne kadar Türkiye'yi beğeniyorlar. Alayı Avrupa ve Kanada'ya gitmek için can atıyor. İçişleri Bakanımız açsın kağıları salsın bunları neyi bekliyor  
 
Eseriniz
30.11.2022 10:11
Ensar,muhacir, Arap seviciler.  
 
TÜM YORUMLAR (21)
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