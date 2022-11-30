Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya'ya: Henüz somut adım görmedik

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Bükreş'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gazetecilerin sorularına cevap verdi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda da açıklama yapan Çavuşoğlu "İsveç'te yeni hükümetin terörle mücadelede daha samimi olduğunu görüyoruz" dedi. Çavuşoğlu sözlerine "Yaptıkları açıklamalar ve kararlılık güzel ama somut adımlar görmek lazım. Terör örgütlerinin mal varlığı dondurulmalı, suçlular iade edilmeli" diye sürdürdü.

Rusya-Ukrayna savaşına yönelik de açıklama yapan Çavuşoğlu "Ukrayna'ya yardımlarımız ortada ve devam ediyoruz. En büyük amacımız diplomasi kaynaklarını açık tutmak" diye konuştu.

ABD'nin harekat açıklaması için ise Çavuşoğlu "Türkiye'yi engellemeye çalışan girişimler görüyoruz. Gereken cevabı verdik, biz destek bekliyoruz" dedi.

İSVEÇ: GÖRÜŞMELERDE İLERLEME VAR

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda dün Bükreş'te yaptıkları görüşmeyi ülkesinin devlet televizyonu SVT'ye değerlendirdi.

Billström, "NATO görüşmelerinde ilerleme sağlandı. Bunu dün Bükreş'te görüştüğümüz diğer meslektaşlarım da onayladı. Çok yakında Türkiye'ye gideceğim ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşeceğim. Orada birçok konuyu ele alma fırsatı bulacağız. Bu görüşmeyi de dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, ne zaman İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacağını bilmediğini söyleyen Billström, "Sabit bir zaman dilimini işaret etmek yanlış olur. Ancak dün Bükreş'teki görüşmede ortaya çıkan, ilerleme sağlandıkça Türkiye'nin parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacak bir noktaya gelebilir." diye konuştu.