Firar eden büyükbaş kurbanlık trafiği altüst etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Firar eden büyükbaş kurbanlık trafiği altüst etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir büyükbaş kurbanlık, sahibinin elinden kaçarak trafiği altüst etti. Firar eden kurbanlık, sahibi tarafından uzun süre kovalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan olayda, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde gezen bir büyükbaş kurbanlık, sahibinin elinden kaçarak trafiği altüst etti. Firar eden kurbanlık, sahibi tarafından uzun süre kovalandı. Sahibi, araçla önü kesilen kurbanlığı yakalamak için çaba sarf etti. Ancak büyükbaş hayvanın kaçma çabaları sürdü. O anlar, bir amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaşanan bu komik olay, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

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