Firari IŞİD'li Hatay'da yakalandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde Hatay ve Adana İl Emniyet Müdürlükleriyle ortak yürütülen operasyonda DEAŞ terör örgütü yanlısı 4 kişinin yakalanıp, Hatay’da tutuklandığı hatırlatıldı. Operasyonda 5 el bombası, 1 adet AK-47 marka silah ve silaha ait 528 mermi ile bomba yapımında kullanılabileceği değerlendirilen malzemelerin ele geçirildiği belirtilerek, “Operasyon kapsamında firari olarak aranan Hatay Reyhanlı doğumlu M.A. (32) ise Reyhanlı ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Terör örgütleriyle mücadelemiz tüm kurumlarla koordineli ve etkin bir şekilde devam ediyor” denildi.