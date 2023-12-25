Fırat Tanış hakkında kız arkadaşından şok açıklama

Kaynak: Haber Merkezi
Fırat Tanış hakkında kız arkadaşından şok açıklama
Hamile sevgilisine şiddet uyguladı Oyuncu Fırat Tanış, iki buçuk yıldır piyanist İklim Tamkan ile birlikteydi. Geçtiğimiz günlerde ikili ayrıldı. İddialara göre aşkı, Fırat Tanış'ın, İklim Tamkan'a psikolojik şiddet uygulaması bitirdi.

Sabah haberine göre oyuncu Fırat Tanış, 2,5 yıldır beraber olduğu hamile sevgilisine şiddet uyguladı.

Fırat Tanış, 2014’te Kübra Tanış ile nikah masasına oturmuştu ancak bu evlilik 2022 senesinde tek celse ile son bulmuştu. Dakikalar içinde 8 senelik beraberliklerine son vermişlerdi. Fırat tanış ayrılıklarından 2,5 ay sonra İklim Tamkan ile objektiflere yakalanmıştı. Tanış ve Tamkan ağustos ayında aşkını ilan etse de iddialar bu aşkın daha önce başladığı yönünde…

2,5 yıldır devam ettiği iddia edilen aşk geçtiğimiz günlerde son buldu. Ayrılığın asıl bombası ise Fırat Tanış’ın Tamkan’a psikolik şiddet uygulamasıymış.

Bundan 4-5 ay önce Tamkan, Tanış’a hamile olduğunu söylemiş ve ipler asıl o zaman kopmaya başlamış.

Tanış’ın bu süre zarfında uyguladığı psikolojik şiddet ve kötü davranışlar sonrası dayanamayan Tamkan bebeğini aldırıp ilişkiyi sonlandırmış.

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