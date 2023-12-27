Fırında tavuk baget nasıl yapılır?

Malzemeler

9 adet tavuk baget

Sosu için:

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı sirke

3 yemek kaşığı yoğurt

2 diş sarımsak

1 adet orta boy soğan

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tatlı kırmızı toz biber

Karabiber

Tuz

Tavuğun yanına eklenebilecekler:

4 adet orta boy patates

2 adet orta boy havuç

5 adet yeşil sivri biber

5 adet çeri domates

Hazırlanışı

İlk olarak sos için soğan ve bagetler hariç bütün malzemeler derin bir kaba alınır ve karıştırılır. Sarımsak ezilmiş olarak kullanılır.

Sırayla yarım ay olarak doğranmış soğanlar ve bagetler eklenir ve tavuğun her yeri soslanır.

Streç film ile üzeri kapalı yaklaşık 20-25 dakika bekletilmelidir. Büyük bir borcam veya fırın tepsisi üzerine karışım dökülür.

Kalın ve küp küp doğranan patatesler ve havuçlar da ilave edilerek son bir kez daha karıştırılır.

Malzemeler tepsi üzerine dengeli bir şekilde yayılı ve yer yer biberler ve 4 parçaya ayırılan çeriler eklenir.

Önceden ısıtılmış 220 derecelik fırında ilk 25 dakika kontrollü pişirilir. Sonra ise derece 190-200 arasına getirilir ve 35 dakika daha pişirilir.

Afiyet olsun...