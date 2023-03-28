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Galatasaray'ın da istediği Firmino'nun yeni takımı belli oldu

Galatasaray'ın da transfer etmek istediği Roberto Firmino'nun yeni takımının belli olduğu ileri sürüldü.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 14:37
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Firmino transferde kararını verdi

Galatasaray'ın da istediği Firmino'nun yeni takımı belli oldu
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Galatasaray'ın transfer etmek istediği Brezilyalı futbolcu Roberto Firmino'nun yeni takımının belli olduğu iddia edildi.

Liverpool'dan sezon sonunda ayrılacağı kesin olan Firmino'nun Akşam gazetesindeki habere göre İtalya'nın Milan takımıyla anlaştığı belirtildi.

ABD'den ve Suudi Arabistan'dan da talipleri olan Firmino'nun Avrupa'da kalmak istediği, bu nedenle de Milan'ın teklifini kabul ettiği öğrenildi.

2015 yılından beri Liverpool'da forma giyen Firmino, bu sezon 29 maçta 10 gol atarken, 5 de asist yaptı.

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