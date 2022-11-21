21 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

'Uçan' dolabın peşinden böyle koştu

Bursa’da fırtına hayatı felç etti. Bir marketin önünde bulunan çerez dolabı da ipinin kopmasıyla fırtınada metrelerce sürüklendi. Durumu gören market sahibi koşarak yol üzerine hareket eden standı son anda yakaladı. Aksiyon dolu anlar işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 11:31
Takip Et

Fırtına Bursa'da her şeyi uçurdu! Peşinden böyle koştu

'Uçan' dolabın peşinden böyle koştu
+
Aa
-

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, Bursa’da fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Merkez Osmangazi ilçesinde bir marketin raflarını da fırtına vurdu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle ipleri kopan çerez dolabı metrelerce cadde üzerinde gitti. O anda yol üzerinden gelen sürücüler birbirlerini korna çalarak uyarırken, sesleri duyan market sahibi Recep Yurtseven kaza olduğunu düşünerek hemen dışarıya çıktı. Fakat yol üzerinde bağladığı standın hızla aşağı doğru gittiğini gördü.

Hızla elindekileri bir kenarı bırakan Yurtsever, hemen dolabın peşinden koştu. Dolabı araçlara zarar vermeden yakalayan hızlı marketçi, “Nasıl koştuğumu hatırlamıyorum” dedi. O aksiyon dolu anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Nasıl koştuğumu hatırlamıyorum

Recep Yurtseven,” Rüzgardan dolayı işyerimin önüne yaprak geliyordu. 'Ben de içeri girmesin' diye onları temizleyip dükkana girdim. Arkadan korna sesleri duydum. Kaza oluyor sanıp arkamı döndüm. Yola baktığımda bağladığım stantın arabaların üzerine doğru gittiğini gördüm. Elimde ne varsa hemen fırlatıp stantın peşinden koştum ama nasıl koştuğumu, nasıl yakaladığımı hatırlamıyorum. Güvenlik kamerasına baktığımda nasıl yakaladığımı anladım. Çok şükür bir araca bile zarar gelmedi. Verilmiş sadakamız varmış” diye konuştu.(AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
1
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
2
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
3
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
4
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
5
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
6
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
7
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
﻿Yargıtay'dan dikkat çeken karar! Banka şifresi kırmayı 'nitelikli' saydı
﻿Yargıtay'dan dikkat çeken karar! Banka şifresi kırmayı 'nitelikli' saydı
﻿Yargıtay'dan dikkat çeken karar! Banka şifresi kırmayı 'nitelikli' saydı
﻿İstanbul Aydın Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Aydın Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Aydın Üniversitesi personel alacak
﻿'Cin çıkarma' cinayetiyle ilgili yeni gelişme 
﻿'Cin çıkarma' cinayetiyle ilgili yeni gelişme 
﻿'Cin çıkarma' cinayetiyle ilgili yeni gelişme 
﻿Uzmanı uyardı. Gebe anneler buna dikkat
﻿Uzmanı uyardı. Gebe anneler buna dikkat
﻿Uzmanı uyardı. Gebe anneler buna dikkat
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.