20 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fırtına bir ilde okulları tatil ettirdi. Valilik duyurdu

Fırtına bir ilde okulları tatil ettirdi. Valilik duyurdu

Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 20:03
Takip Et

Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi

Fırtına bir ilde okulları tatil ettirdi. Valilik duyurdu
+
Aa
-

Çanakkale'de yarın saatteki hızı 90 kilometreye ulaşması beklenen fırtına nedeniyle il genelinde yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personellerin ise 1 gün izinli sayılmasına karar verildi. Bozcaada feribot seferleri de 'olumsuz hava' şartları nedeniyle iptal edildi

Çanakkale Valiliğince, bu gece yarısı başlayıp, yarın akşama kadar devam etmesi beklenen lodos fırtınasının hayatı olumsuz etkileyebileceği değerlendirmesiyle il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilirken, kamu kurumlarında çalışan hamile personeller ile engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin bir gün süreyle idari idari izinli sayılmasına karar verildi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 542-1-ÇNK numaralı uyarısı ile halen etkili olmaya devam eden kuvvetli lodosun, bu gece saatlerinden itibaren yarın akşam saatlerine kadar Çanakkale il genelinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer 90 km/sa üzeri hızda kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiği bildirilmiştir. İlimizde hayatı olumsuz etkileyeceği değerlendirilen bu meteorolojik tahminler nedeniyle; ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm eğitim ve öğretim kurumlarımızda 21 Kasım 2022 tarihinde 1 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile personeller ile engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin 21 Kasım 2022 tarihinde 1 gün süreyle idari idari izinli sayılacaktır.

Kuvvetli rüzgar, fırtına ve tam fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. İl Afet Müdahale Planında görevli bulunan çalışma gruplarının personel, taşıt ve ekipman olarak müdahale için hazırlıklı bulunmaları gerekmektedir” denildi.

BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİ DE İPTAL 

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada seferlerinin tümünün iptal edildiğini duyururken, sadece Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 23.00'te ek sefer yapılacağı belirtildi. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
1
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
2
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
﻿Dünya Kupası için Katar’a F16'lar eşliğinde gittiler. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı
3
﻿Dünya Kupası için Katar’a F16'lar eşliğinde gittiler. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı
﻿Dünya Kupası için Katar’a F16'lar eşliğinde gittiler. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
4
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
﻿Şaban Sevinç'ten flaş 'aday' kulisi: CHP'li yetkiliye konuşmasını açıkladı
5
﻿Şaban Sevinç'ten flaş 'aday' kulisi: CHP'li yetkiliye konuşmasını açıkladı
﻿Şaban Sevinç'ten flaş 'aday' kulisi: CHP'li yetkiliye konuşmasını açıkladı
﻿Messi ve Ronaldo'dan ortak paylaşım. Sosyal medya yıkıldı
6
﻿Messi ve Ronaldo'dan ortak paylaşım. Sosyal medya yıkıldı
﻿Messi ve Ronaldo'dan ortak paylaşım. Sosyal medya yıkıldı
﻿Konya'da dehşete düşüren olay: 'Cin çıkarma' seansında feci şekilde can verdi
7
﻿Konya'da dehşete düşüren olay: 'Cin çıkarma' seansında feci şekilde can verdi
﻿Konya'da dehşete düşüren olay: 'Cin çıkarma' seansında feci şekilde can verdi
﻿Birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda yangın 
﻿Birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda yangın 
﻿Birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda yangın 
﻿Eyüpspor Babel'le güldü
﻿Eyüpspor Babel'le güldü
﻿Eyüpspor Babel'le güldü
﻿Konya'da otomobil kanala düştü: 3 ölü
﻿Konya'da otomobil kanala düştü: 3 ölü
﻿Konya'da otomobil kanala düştü: 3 ölü
﻿Mevlüt Uluğtekin Yılmaz'ı kaybettik
﻿Mevlüt Uluğtekin Yılmaz'ı kaybettik
﻿Mevlüt Uluğtekin Yılmaz'ı kaybettik
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.