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Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için şiddetli yağış ve fırtına beklendiğini açıkladı. İstanbul, Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Adana ve Hatay'ı sarı, İzmir ve Balıkesir'e ise turuncu kodla uyardı.  Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 07:35
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Aralarında İstanbul'da bulunuyor. Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Bugün şiddetli sağanak ve fırtına var

Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
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Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün İstanbul, Kocaeli, Kıyı Ege, Antalya çevreleri ile Tekirdağ'ın doğu, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji bugün beklenen yağış nedeniyle İstanbul dahil 7 kente sarı, İzmir ve Balıkesir'e ise turuncu kodlu uyarıda bulundu. 

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, (Denizli hariç) Ege, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Van ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege, İstanbul, Kocaeli ve Antalya çevreleri ile Tekirdağ'ın doğu, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Kıyı Ege, İstanbul, Kocaeli ve Antalya çevreleri ile Tekirdağ'ın doğu, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden (Lodos) kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli uyarısı yapıldı.

METEOROLOJİK UYARI RENK KODLARI NE ANLAMA GELİR?

34 Avrupa ülkesi tarafından belirlenen renkler ve sınıflandırılmalar MeteoUYARI sistemine uyarlanmıştır.

Uyarı seviyeleri ve renkler, meteorolojik hadisenin şiddeti, görülme sıklığı, etki alanı ve süresi dikkate alınarak belirlenir.

YEŞİL: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemektedir.

SARI: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU: Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

KIRMIZI: Hava durumu çok tehlikelidir. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir.

 

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