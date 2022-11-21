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Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor

Meteoroloji, Manisa, Bursa, Balıkesir'i şiddetli yağış, Kırıkkale, Edirne, Muğla ve İzmir de gök gürültülü yağışla birlikte fırtınanın etkili olacağını açıkladı.  Meteoroloji, dolu yağışı, heyelan, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 06:43
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Bugün mecbur olmadıkça sokağa çıkmayın. Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor

Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
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Milli Gazete'nin haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Manisa ve Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

Yağışların, Kıyı Ege ile Kırklareli ve Edirne çevrelerinde kuvvetli, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT

Bu sabah erken saatlerden itibaren Ege’nin kuzey kıyılarında başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, zamanla Kıyı Ege’nin tamamında etkili olarak İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın’ın batısında kuvvetli (25-55 kg/m²), Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51- 85 kg/ m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

KUVVETLİ RÜZGAR DİKKAT

Rüzgarın, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli (40-90 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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