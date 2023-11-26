Fırtına Taksim'de vatandaşlara zor anlar yaşattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kent genelinde yaptığı fırtına uyarılarının ardından Taksim'de sağanak yağış ve şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

KAYNAK: İHA
Fırtına Taksim'de vatandaşlara zor anlar yaşattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan şiddetli fırtına ve sağanak yağış uyarılarının ardından mega kent İstanbul'da fırtına ve rüzgar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Sağanak yağış yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarından olan Taksim'de de gece saatlerinde etkisini gösterdi.

Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiyelerini kullanarak korunurken, sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

Kimisi ıslanmamak için kıyafetlerle kafalarını kapatırken, kimisi de dükkan, bina altları ve duraklara sığındı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle birçok vatandaşın şemsiyeleri ters döndü ve bazı vatandaşlar ise şiddetli rüzgarda ayakta durmakta zorlandı. O anlar kameralara yansıdı.

Fırtınanın pazar günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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