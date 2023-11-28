Fırtınaya aldırmadan dalgaların içinde duran kişi yürekleri sızlattı. Kim bilir ne derdi var

Antalya'da yaşanan şiddetli fırtınanın ardından sahilde dev dalgalara aldırış etmeden denizi izleyen bir vatandaş, sosyal medyada gündem oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fırtınaya aldırmadan dalgaların içinde duran kişi yürekleri sızlattı. Kim bilir ne derdi var

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtınada akşam saatlerinden sonra etkisini arttıran dalgalar, birçok sahilde hasara yol açtı.

Tüm bunlar olup biterken derdinin ne olduğu bilinmeyen bir vatandaş, dev dalgaları izlerken kameralara yansıdı.

Sosyal medyada vatandaşın o anları paylaşılırken, adeta yorum yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısının gündem olan video hakkındaki yorumu ise dikkat çekti:

"4 sene önce bir buçuk senelik kız arkadaşımın beni aldattığını öğrendiğimde, orda aynı bu arkadaşın olduğu yerde böyle dalgalar eşliğinde napacağımı düşünüyordum. Şuan bu videoyu görünce baya duygulandım."

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