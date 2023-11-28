İki sigorta şirketine birden el konuldu. Yönetim kurulu üyelerinin işine son verildi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve denetleme Kurumu'ndan sigorta şirketi operasyonu. Kurum iki sigorta şirketinin birden el koydu. Yeni yönetim kurulu üyelerinin atanmasına ve sigorta portföylerinin idaresinin Güvence Hesabı'na bırakılmasına karar verdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
İki sigorta şirketine birden el konuldu. Yönetim kurulu üyelerinin işine son verildi

SEDDK, iki sigorta şirketinin portföyünün idaresini Güvence Hesabı'na bıraktı.Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve denetleme Kurumu'ndan önemli hamle. Kurum, mevzuata aykırı işlemler ve kötü yönetim iddiasıyla Gri Sigorta AŞ ve Sınırlı Sorumlu Mellce Karşılıklı Sigorta Kooperatifi şirketlerinin mevcut yönetim kurulu üyelerinin tamamının görevlerine son verilmesine, yeni yönetim kurulu üyelerinin atanmasına ve sigorta portföylerinin idaresinin Güvence Hesabı'na bırakılmasına karar verildiğini açıkladı.

AÇIKLAMA SEDDK'DAN GELDİ

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (SEDDK) yapılan açıklamada, sigortacılık ve özel emeklilik sektörünün, Kurumun sürekli gözetim ve denetimi altında olduğu ve uluslararası saygınlığa ve güçlü sermaye yapısına sahip olan sektörün, son dönem finansallarına göre sermaye yeterlilik seviyesinde ve öz kaynak karlılığında tarihi zirvelere ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada, "Bununla birlikte, mevzuata aykırı işlemleri ve kötü yönetimleri nedeniyle Kurumumuzca bir süredir kademeli önlemler uygulanan ve verilen makul süreye rağmen durumlarını iyileştiremeyen Gri Sigorta Anonim Şirketi ve Sınırlı Sorumlu Mellce Karşılıklı Sigorta Kooperatifine, sigortalılarımızın hak ve menfaatlerinin korunması ve sektörümüzün negatif yönde etkilenmemesi amacıyla tedbir uygulanması gereği hasıl olmuştur. Bu bağlamda, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 20’nci maddesi uyarınca söz konusu şirketlerin mevcut yönetim kurulu üyelerinin tamamının görevlerine son verilerek yeni yönetim kurulu üyelerinin atanmasına ve sigorta portföylerinin idaresinin Güvence Hesabı'na bırakılmasına karar verilmiştir." denildi.

TELAFİ EDİCİ PLANLAR OLUŞTURULDU

Süreçten etkilenenlerin sigortalılığının devamı ve haklarının korunması amacıyla, Türkiye Sigorta Birliği öncülüğünde telafi edici planlar oluşturulması için gerekli girişimlerin başlatıldığı açıklandı.

İlgili Haberler
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor
Fırtınaya aldırmadan dalgaların içinde duran kişi yürekleri sızlattı. Kim bilir ne derdi var
TÜRK-İŞ açıkladı. Açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki uçurum tavan yaptı
Dolar ve euro da yeni rekor. Kritik seviye aşıldı
Kolay kolay konuşmayan Ömer Koç açıkladı. Koç Holding de böyle düşünüyorsa vay halimize
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor Ekonomi
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor
Zelenskiy Prens Selmanla telefonda görüştü Dünya
Zelenskiy Prens Selmanla telefonda görüştü
Saplantının büyük zararı ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Saplantının büyük zararı ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Güney Afrika'da asansör faciası. 11 ölü 75 yaralı Dünya
Güney Afrika'da asansör faciası. 11 ölü 75 yaralı
Dolandırıcıların radarında araç sahipleri var 'Telefonunuza gelen o mesaja inanmayın' Ekonomi
Dolandırıcıların radarında araç sahipleri var 'Telefonunuza gelen o mesaja inanmayın'
Pilot lisansı bulunan John Travolta korku dolu anları anlattı: Ailemle ölümden döndük Magazin
Pilot lisansı bulunan John Travolta korku dolu anları anlattı: Ailemle ölümden döndük