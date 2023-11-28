THY 56 uçuşunu iptal etti. İstanbul'da fırtına alarmı

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY’nin İstanbul kalkışlı ve inişli 56 seferinin iptal edildiğini duyurdu.
İSTANBUL HAVALİMANI KALKIŞLI 56 SEFER İPTAL
X hesabından açıklama yapan Üstün, seferlerin Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) uyarısı nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.
Üstün’ün açıklaması şöyle: “Değerli misafirlerimiz; 28.11.2023 (Bugün) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır. İstanbul Havalimanı’nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferimiz iptal edilmiştir.”
AKOM'DAN İSTANBUL UYARISI
Öte yandan AKOM, sosyal medya hesabından İstanbul için fırtına ve yağış uyarısında bulundu.
AKOM'un X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
“28 KASIM – 29 KASIM 2023 FIRTINA VE YAĞIŞ UYARISI
İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren yeni bir alçak basınç sisteminin etkili olması beklenmektedir.
Sistemin etkisi ile rüzgarın kuvvetleneceği, Çarşamba öğle saatlerine kadar kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde eseceği, sonrasında kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir.
Fırtına ve kuvvetli yağışlar nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları önemle arz edilmektedir.”