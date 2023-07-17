FIVB Voleybol Milletler Ligi ödül töreninde Melissa Vargas performansıyla dikkatleri üstüne çekerek ödül aldı. Peki, FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?

A Milli Kadın Voleybol Takımı formasını da giyen milli voleybolcu Melissa Vargas, Filenin Sultanları arasında yerini aldı. Genç voleybolcu ortaya koyduğu performans ile büyük övgü topladı.

Müthiş bir performans ortaya koyan Melissa Vargas, turnuvanın MVP'si (en değerli oyuncu) oldu.

FIVB Voleybol Milletler Ligi ödül töreninde en iyi birinci orta oyuncu Zehra Güneş seçildi. En iyi libero ise Gizem Örge oldu. En iyi pasör çaprazı ödülünün sahibi Melissa Vargas, turnuvanın MVP'si seçildi.

MELİSSA VARGAS KİMDİR?

23 yaşındaki milli voleybolcu aslen Kübalı. Tam adı Melissa Teressa Vargas Abreu olan oyuncu Fenerbahçe kadın voleybol takımında forma giyiyor.

Türk statüsüne geçmesinin ardından milli takımda da yerini alan Melissa Vargas, 16 Ekim 1999 doğumlu.

23 yaşındaki milli voleybolcu 1 metre 94 santimetre boyuna sahip. 76 kilogram ağırlığındaki oyuncu pasör çaprazı ve 3.26 metre smaç yüksekliğine sahip.

12 yaşında Küba alt yaş millî takımlarında oynamaya başlayan Melissa Vargas, 2016-17 sezonunda Agel Prostejov takımına transfer oldu. 2018-19 sezonuyla birlikte de Fenerbahçe’ye katılan Melissa Vargas burada performansını sergilemeye devam ediyor.

Asıl adı Melissa Teressa Vargas Abreu oln milli voleybolcu, 2021 yılında Türk vatandaşı oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kimlik verildi. Türk olmasının ardından ismi Melissa olarak değiştirildi.

Müthiş bir performans ortaya koyan Melissa Vargas, turnuvanın MVP'si (en değerli oyuncu) oldu.