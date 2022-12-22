22 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Fiyatı altını solladı: Son dört ayda yüzde 352 artış

Fiyatı altını solladı: Son dört ayda yüzde 352 artış

Mutfakların vazgeçilmezi nohutun fiyatı son dört ayda yüzde 352,1 arttı. Verilere göre; dört ay önce gram altın almak yerine nohut almış olan birinin bugün 4 bin TL kazanmış olacaktı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 01:40
Takip Et

Fiyatı altını solladı: Son dört ayda yüzde 352 artış

Fiyatı altını solladı: Son dört ayda yüzde 352 artış
+
Aa
-

Ekonomik kriz, mutfak raflarına da yansıdı. Artan enflasyon rakamları ve döviz kurundaki hareketlilik nohut fiyatlarını derinden etkiledi. Son dört ayda nohut fiyatları yüzde 352,1 arttı. Gram altının ise yüzde 11 arttı.

CNN Türk ekranlarında konuşan Türkiye Ziraat Odaları Birliği İstanbul İl Koordinasyon Kurul Başkanı Ömer Demir, verilere göre, 4 ay önce gram altın almak yerine nohut almış olan birinin bugün 4 bin TL kazanmış olacağı değerlendirmesinde bulundu.

GÜNCEL FİYATLAR

Tarım Kredi Kooperatifleri Marketleri’nde geçtiğimiz yıl 8.75 lira olan bir kilo nohut bu yıl 24 TL’ye çıktı. 2.75 TL olan bir paket makarna ise 11.50 TL yükseldi. 19.50 TL’ye satılan bir kilo kaşar peyniri 146.90 lira oldu. 15.20 TL’ye satılan bir kilo beyaz peynirin fiyatı da 79.90 TL’ye yükseldi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Asgari ücreti 50 binde yapsanız bye
22.12.2022 01:56
Vallahi akp yolcu  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
1
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
2
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
3
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
4
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
5
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
﻿Fas Kralı prim bekleyen futbolcuların yakasına taktı
6
﻿Fas Kralı prim bekleyen futbolcuların yakasına taktı
﻿Fas Kralı prim bekleyen futbolcuların yakasına taktı
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
7
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿MSB'den 'Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümüne özel video
﻿MSB'den 'Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümüne özel video
﻿MSB'den 'Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümüne özel video
﻿Grip salgınına ilaç yetişmiyor
﻿Grip salgınına ilaç yetişmiyor
﻿Grip salgınına ilaç yetişmiyor
﻿Hatay'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
﻿Hatay'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
﻿Hatay'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
﻿Türkiye ve Çin arasında Suriye gerginliği
﻿Türkiye ve Çin arasında Suriye gerginliği
﻿Türkiye ve Çin arasında Suriye gerginliği
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.