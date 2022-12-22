Fiyatı altını solladı: Son dört ayda yüzde 352 artış

Ekonomik kriz, mutfak raflarına da yansıdı. Artan enflasyon rakamları ve döviz kurundaki hareketlilik nohut fiyatlarını derinden etkiledi. Son dört ayda nohut fiyatları yüzde 352,1 arttı. Gram altının ise yüzde 11 arttı.

CNN Türk ekranlarında konuşan Türkiye Ziraat Odaları Birliği İstanbul İl Koordinasyon Kurul Başkanı Ömer Demir, verilere göre, 4 ay önce gram altın almak yerine nohut almış olan birinin bugün 4 bin TL kazanmış olacağı değerlendirmesinde bulundu.

GÜNCEL FİYATLAR

Tarım Kredi Kooperatifleri Marketleri’nde geçtiğimiz yıl 8.75 lira olan bir kilo nohut bu yıl 24 TL’ye çıktı. 2.75 TL olan bir paket makarna ise 11.50 TL yükseldi. 19.50 TL’ye satılan bir kilo kaşar peyniri 146.90 lira oldu. 15.20 TL’ye satılan bir kilo beyaz peynirin fiyatı da 79.90 TL’ye yükseldi.