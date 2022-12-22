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Geçen sene 45 TL idi bu sene 250 TL. Enflasyon düşecek yalanlarını fiyatlar yalanlıyor

Vatandaşların zam gelir düşüncesiyle fazla fazla aldığı peçete ve tuvalet kağıdında son durum korkuttu. Bir marketten çekilen görüntüde 32'li olan tuvalet kağıtlarının fiyatlarının 250 TL'ye kadar çıktığı görüldü. 

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 10:58
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Zincir markette o ürünün fiyatı geçen sene 45 TL idi bu sene 250 TL. Etiketi gören dışarı çıkıyor

Geçen sene 45 TL idi bu sene 250 TL. Enflasyon düşecek yalanlarını fiyatlar yalanlıyor
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YENİÇAĞ/ Gülsüm ACIYAN - ÖZEL HABER

Daha dün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yaptığı bir açıklamada, “Her ne kadar yüksek enflasyon hepimizin canını yakmış olsa da aldığımız önlemler ve kaydedilen olumlu gelişmelerle onun da boynunu geçtiğimiz aydan itibaren aşağıya kırmış durumdayız” ifadelerini kullanmıştı. 

Enflasyon vatandaşın canını yakmaya devam ediyor. Son dönemde tuvalet kağıdı, kağıt havlu, peçete gibi ürünlerin fiyatlarında yüzde 300'leri aşan artışlar yaşanıyor.

32'Lİ TUVALET KAĞIDI '200' TL'Yİ GÖRDÜ 

Geçen yıl 32'li tuvalet kağıdı 44,90 TL'den satılırken şimdi ise 250 TL'ye kadar çıktı. 

(Twitter'dan bulunan market görseli)

Marketler, fiyat etiketlerini sürekli değiştirirken vatandaşlar da 'ne yapacağını şaşırır' oldu.

Vatandaşın cebindeki Türk Lirası tarihinin en değersiz günlerini yaşarken zamların da ardı arkası kesilmiyor. Marketlerdeki etiketler baş döndürücü bir hızda değişirken fiyatları astronomik şekilde artan tuvalet kağıtları ve peçete dikkat çekiyor. 

Bir marketten çekilen son görüntü 'yok artık bu kadarda olmaz' dedirtti. 

Marketten çekilen görüntüde 16'lı tuvalet kağıdının fiyatı 69 ile 179 TL arasında değişiklik gösteriyor. 

"ENFLASYON NASIL YÜZDE 80?"

Paket içeriği 24'lü ve 32'li olan tuvalet kağıtlarının fiyatlarının ise 250 TL'ye kadar çıktığını görüyoruz.

AĞIZ SİLME PEÇETESİ "54 TL"

Kağıt ürünleri kategorisinde can yakan bir diğer ürün ise peçete fiyatları. Çekilen görüntüde 19 TL'den başlayan fiyatlar 54 TL'ye kadar çıkıyor. 

TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon kasım ayında yüzde '84,39' oldu ve enflasyon Kasım ayında yüzde 2,88 arttı denilirken, vatandaş "bu fiyatları görünce nasıl yüzde 80?" diye sormaktan kendini alamadı. 

Öte yandan 1 Nisan’da kararla birlikte temel gıda ürünlerinden sonra temizlik ürünlerine de KDV indirimi geldi ve düzenlemeyle temel ihtiyaç ürünlerinde KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmişti. 

Dolayısıyla deterjan, dezenfektan, sabun, şampuan, tuvalet kağıdı, peçete, kağıt mendil ve ıslak mendilde KDV oranı değişti.

Bu fiyatlar karşısında KDV oranı azaltılsa bile vatandaşın cebi yanmaya devam edecek gibi gözüküyor. 

Ayrıca iktidar yetkilileri, fahiş zamlardan zincir marketleri sorumlu göstermişti. 

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan zincir marketleri hedef almıştı. 

Erdoğan da, zincir marketlerdeki ürünlerin fiyatlarına ilişkin düzenleme yapılacağını bildirmiş, basını da hedef alarak "Medya yatıyor, kalkıyor belli isimleri ekrana çıkararak market de market yaptıkları iş bu. Marketlerle ilgili gerek zincir gerek diğer marketlerle alakalı fiyatlar böyle. Kabine'de arkadaşlarıma söyledim. Başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere kontrolleri sıkılaştıracağız" şeklinde konuşmuştu.

 

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Hayrettin Dağdeviren
22.12.2022 14:28
Siz ve sizin gibi basın ne zaman milli ve devletci olur o zaman bu ülke düzlüğe çıkar, işiniz gücünüz vatan, Devlet düşmanlığı pompalamak  
 
Sabri Davut
22.12.2022 13:52
Kağıt Fabrikalarını satanlar utansın.  
 
Zafer
22.12.2022 13:51
Erdoğanın 20 yıldan beri hangi söylediği doğru cıktı da bu doğru cıkacak ki yıl sonunda enflasyon yüzde 20 ye düşsün ön dişlerimi kıracağım şimdiye kadar duyduklarım hep fos yalan cıktı  
 
TÜM YORUMLAR (15)
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