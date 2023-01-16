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Hani Türkiye uçacaktı. Tarımda enflasyonu yıllık yüzde 151

Tarımdaki enflasyon uçtu gidiyor kimse de tutamıyor. Tarım üretici fiyatları yıllık yüzde 151,03'lük artışla zirvedeki yerini korudu. Artış aylık bazda ise yüzde 4,82 olarak gerçekleşti

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 14:18
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Tarımdaki enflasyonla fiyatlar düşer mi? Yıllık yüzde 151'e yükseldi

Hani Türkiye uçacaktı. Tarımda enflasyonu yıllık yüzde 151
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Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2022 dönemine ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Tarımdaki girdi fiyatlarının yıllık artış oranı yüzde 151,03 olarak kayıtlara geçti. Hal böyleyken, enflasyon nasıl düşecek sorusuna verilecek bir yanıt yok. Tarımdaki enflasyon arttıkça, tüketicinin de enflasyonunun düşme şansı yok. 

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, endekste aralıkta bir önceki aya göre yüzde 4,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 151,03 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 132,18 artış gerçekleşti.

Sektörler özelinde bir önceki aya göre ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,45 azalış görülürken tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,03, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 5,37 artış oldu. Aralık 2022'de ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,67 düşüş gerçekleşirken canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 7,81 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 15,9 artış kayıtlara geçti.

YILLIK ARTIŞ GÖSTEREN GRUPLAR

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 6 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar, yüzde 82,94 ile lifli bitkiler, yüzde 91,54 ile koyun ve keçi, canlı, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları olarak belirlendi.

Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 309,17 ile turunçgiller, yüzde 191,66 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular olarak sıralandı.

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 9 alt grup daha düşük, 3 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla yüzde 2,64 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, yüzde 1,56 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar olarak kayıtlara geçti.

Bir önceki aya göre artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 9,58 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt, yüzde 8,25 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.

Aralık 2022'de, endekste kapsanan 86 maddeden 34’ünün ortalama fiyatında azalış, 49'unun ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti

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Doğrusu
16.01.2023 14:40
Yalan değil, uçuyoruz! Uçurumdan aşağıya!  
 
Hulki
16.01.2023 14:27
Sigara, içki zamlarına alkış tutanlar, etin kilosu 200 TL, 1 lt süt 28 TL oldu. İnsanlar çocuklarına yumurta alamıyorlar. Et ,süt de mi günah ?  
 
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