Flamengo taraftarı Jesus'u istiyor

Flamengolu taraftarlar, haziran ayı başında Vitor Pereira'nın gitmesini ve Jorge Jesus ile tekrar anlaşılmasını talep etti.

Brezilya'dan UOL'ün haberine göre, Vitor Pereira'nın Flamengo'da beklentilerin uzağında kalması ve Carioca Ligi'nde de ezeli rakipleri Fluminense'nin gerisinde olması nedeniyle Vitor Pereira'nın suyu ısındı. Jorge Jesus'un da sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesinin bitecek olması söylentileri artırdı.



JESUS'U İSTEDİLER

Flamengo'nun üst üste aldığı yenilgilerden sonra taraftarlar da Vitor Pereira'nın gönderilmesini ve Libertadores'i kazandıran Jorge Jesus'un getirilmesini istedi. Flamengolu taraftarlar da tribünlerden Vitor Pereira'ya tepki göstermeye başladı. Taraftarlar "Gönderin Vitor'u, alın Jesus'u" dedi.



HEDEFLERİN UZAĞINDA KALDI

Vitor Pereira ile birlikte Flamengo; Brezilya Süper Kupası'nda Palmeiras'a yenildi; Recopa'da Independiente Del Valle'ye elendi; FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ise yarı finalde Al Hilal'e kaybetti. Taça Guanabara da kaybedilen bir diğer kupa oldu. Flamengolu taraftarlar da tribünlerden Vitor Pereira'ya tepki göstermeye başladı.