Fenerbahçe'nin 3 saat süren toplantısı sona erdi. Jesus kulüpten ayrıldı

Derbi mağlubiyetiyle ağır yara alan ve şampiyonluk yolunda hedeften uzaklaşan Fenerbahçe'de Jesus hedefteki isim.

Beşiktaş'ın galibiyeti sonrasık Kadıköy'de istifa sesleri yükselmeye başladı.

Tribünlerde, son yıllarda artık alıştığımız tezahüratlar tekrardan başladı.

Stadın her bölümünden, "Yönetim istifa" tezahüratları şiddetli bir şekilde yükseldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçeli oyunculara top her geldiğinde protesto etti, İrfan Can'ın golünden sonra bile tepkiler dinmedi.

3 SAAT SÜRDÜ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bir araya geldi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, kulüp binasında gerçekleştirilen görüşme yaklaşık üç saat kadar sürdü.

Toplantının ardından Portekizli teknik adam kendi özel aracıyla Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gitmek üzere kulüp binasından ayrıldı.