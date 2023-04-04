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Jesus'u Fenerbahçe'de istemeyen 4 futbolcunun ismi ortaya çıktı

Kadıköy'deki Beşiktaş hezimetiyle Fenerbahçe'deki kredisi tükenen teknik direktör Jorge Jesus'u takımda istemeyen 4 futbolcu olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 14:29
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4 futbolcu Jesus'u istemiyor

Jesus'u Fenerbahçe'de istemeyen 4 futbolcunun ismi ortaya çıktı
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Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus seçimleri nedeniyle taraftarın tepkisini çekmeye devam ediyor.

Sarı Lacivertli oyuncuların Portekizli teknik adamın forma adaletsizliği nedeniyle rahatsız oldukları iddiası ise güm geçtikçe ayyuka çıktı.
Takvim'in haberine göre; Miguel Crespo, takımda yeteri kadar forma şansı bulamadığı için şikayetçi.

"GİTMEZLERSE SÖZLEŞMEM YAPMAM"

Hatta bu yüzden Fenerbahçe ile olan sözleşmesini uzatmadığı ve "Jesus bu takımdan gitmeden yeni sözleşme yapmam" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin orta sahadaki en önemli yıldızlarından olan Crespo ligde son iki haftayı kulübede geçirdi.

Yıldız oyuncunun, ligde bu sezon 90 dakika sahada kaldığı maç sayısı sadece 3.
Yine Serdar Dursun, İsmail Yüksek ile Diego Rossi'nin de kendilerine yeteri kadar süre verilmediği ve formanın adaletli dağıtılmadığı konusunda çok şikayetçi olduğu belirtiliyor.

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