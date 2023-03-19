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THY uçağı arıza nedeniyle kalkış yapamadı

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Sofya seferini gerçekleştirecek yolcu uçağında flap arızası yaşandı. Uçak arıza nedeniyle kalkış yapamadı. Sefer başka bir uçakla gecikmeli gerçekleştirildi.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 23:36
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Flap arızası nedeniyle kalkış yapamayan THY uçağında sefer gecikmeli gerçekleşti

THY uçağı arıza nedeniyle kalkış yapamadı
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(İHA)- THY'ye ait TK1029 sefer sayılı İstanbul-Sofya seferini gerçekleştirmesi planlanan Boeing737 max 8 tipi yolcu uçağında, sefere hazırlık esnasında flap arızası meydana geldi.

Arıza nedeniyle uçak seferden çekilirken yolcular tekrar terminale alındı. Bunun üzerine Sofya seferinin Boeing tipi başka bir uçakla gecikmeli olarak icra edileceği öğrenildi.

Flap, inişlerde ve kalkışlarda kanat yüzeyini genişleterek daha düşük hızda daha fazla kaldırma kuvveti sağlayarak uçağın daha kısa mesafede kalkmasına ve inmesine yardımcı olan kanatlardaki hareketli parçalardır.

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