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Perez izlemeye aldı. Real Madrid Arda Güler'i istiyor

Fenerbahçe'de forma giyen ve dünya devlerini peşine takan Arda Güler ile ilgili Real Madrid gelişmesi yaşandı. İspanyol basını Real Madrid'in başkanı Florentino Perez'in genç yıldıza ilgisinin büyük olduğunu ifade etti.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 09:37
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Flaş Arda Güler gelişmesi

Perez izlemeye aldı. Real Madrid Arda Güler'i istiyor
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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i Avrupa devleri yakından takip ediyor.

Arda Güler, İspanya La Liga devi Real Madrid'i de peşine taktı.

İspanyol basınından 'El Nacional'de geçen haberde şu ifadeler kullanıldı;
"Perez, Modric ve Ceballos'un ayrılmalarını göz önüne alarak orta sahaya en az iki transfer yapmak istiyor. En büyük önceliği ise Borussia Dortmund'dan Jude Bellingham... Ancak yönetim kurulu transfer pazarında fırsatları da kovalıyor. Real Madrid Yönetim Kurulu'nun tercihi, Türkiye Ligi'nde ortaya çıkan ve çok cazip bir seçenek olan genç oyuncu Arda Güler...

Başkan Florentino Perez, Fenerbahçe'nin genç orta saha oyuncusunun gelişimini yakından takip edecek. Türk oyuncu, henüz 18 yaşında ve futbolun yeni yıldız adaylarından biri... Performansıyla 'Türk Messi'si' lakabını aldı. Perez için de çok uygun bir fiyat. Real için transferi bitirmek kolay olmayacak çünkü Barça, Atletico, Sevilla ve Arsenal de oyuncuyu izliyor."

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