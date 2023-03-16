16 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'nin Sevilla 11'inde Arda Güler sürprizi

Fenerbahçe'nin Sevilla 11'inde Arda Güler sürprizi

UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu rövanç maçında Fenerbahçe'nin Sevilla ile oynayacağı maçın ilk 11'i belli oldu.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 19:32
Takip Et

F.Bahçe'nin 11'i belli oldu

Fenerbahçe'nin Sevilla 11'inde Arda Güler sürprizi
+
Aa
-

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Sevilla ile karşı karşıya geliyor.

İlk maçı Jordan ve Lamela'nın golleriyle 2-0 kazanan Sevilla karşısına çıkacak olan Fenerbahçe, seyircisi önünde İspanyol ekibi karşısında tur arayacak.

İki ekipte de eksikler bulunuyor. Fenerbahçe'de Lincoln Henrique ve Luan Peres sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Sevilla'da ise Karim Rekik, Marcao ve Papu Gomez, rövanş maçında forma giyemeyecek.

Kritik maçın ilk 11'leri açıklandı.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Samet Akaydın, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Zajc, Arda Güler, Oosterwolde, Batshuayi, Valencia.
Sevilla: Dmitrovic, Montiel, Bade, Gudelj, Telles, Acuna, Oliver Torres, Fernando, Rakitic, Rafa Mir, En-Nesyri.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
1
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
2
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
3
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
﻿Selçuk Çebi istifa etti
4
﻿Selçuk Çebi istifa etti
﻿Selçuk Çebi istifa etti
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
5
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
6
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
7
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿İYİ Parti İBB Grup Sekreteri Ali Kıdık milletvekilliği adaylığı için istifa etti
﻿İYİ Parti İBB Grup Sekreteri Ali Kıdık milletvekilliği adaylığı için istifa etti
﻿İYİ Parti İBB Grup Sekreteri Ali Kıdık milletvekilliği adaylığı için istifa etti
﻿Son dakika... Bolu'da eğitime ara verildi
﻿Son dakika... Bolu'da eğitime ara verildi
﻿Son dakika... Bolu'da eğitime ara verildi
﻿Manchester United'ın genç yıldızı Garnacho'nun hangi milli takımda oynayacağı belli oldu
﻿Manchester United'ın genç yıldızı Garnacho'nun hangi milli takımda oynayacağı belli oldu
﻿Manchester United'ın genç yıldızı Garnacho'nun hangi milli takımda oynayacağı belli oldu
﻿70 vatandaşa mezar olan sitenin müteahhidi tutuklandı
﻿70 vatandaşa mezar olan sitenin müteahhidi tutuklandı
﻿70 vatandaşa mezar olan sitenin müteahhidi tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.