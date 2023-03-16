Fenerbahçe'nin Sevilla 11'inde Arda Güler sürprizi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Sevilla ile karşı karşıya geliyor.
İlk maçı Jordan ve Lamela'nın golleriyle 2-0 kazanan Sevilla karşısına çıkacak olan Fenerbahçe, seyircisi önünde İspanyol ekibi karşısında tur arayacak.
İki ekipte de eksikler bulunuyor. Fenerbahçe'de Lincoln Henrique ve Luan Peres sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
Sevilla'da ise Karim Rekik, Marcao ve Papu Gomez, rövanş maçında forma giyemeyecek.
Kritik maçın ilk 11'leri açıklandı.
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Samet Akaydın, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Zajc, Arda Güler, Oosterwolde, Batshuayi, Valencia.
Sevilla: Dmitrovic, Montiel, Bade, Gudelj, Telles, Acuna, Oliver Torres, Fernando, Rakitic, Rafa Mir, En-Nesyri.