Flaş atama! Eyüpspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Kaynak: İHA
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor bugün saat 17.00'de sahasında lider Galatasaray'ı ağırlayacak. Batuhan Kolak'ın düdük çalacağı mücadelenin VAR hakemi de açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile Galatasaray, bugün saat 17.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. Müsabakada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Hakan Yemişken yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Burak Olcar olacak.

Eyüpspor - Galatasaray maçının VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturacak. AVAR'da da Mehmet Salih Mazlum görev yapacak.

