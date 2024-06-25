Flaş… Flaş… AKP’den asgari ücrete ara zam açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Flaş… Flaş… AKP’den asgari ücrete ara zam açıklaması

Asgari ücrete ara zam beklenirken AKP’den açıklama geldi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ara zamma kapıyı kapattı.

Enflasyondaki artış devam ederken asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılması ihtimali sürekli kulislerde konuşuluyordu. Vatandaşlar temmuz ayında ara zam beklerken, hem CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hem de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in CHP’li Yalçın Karatepe görüşmesinde konu gündeme gelmişti. İki görüşmede de asgari ücretin masada olması kulisleri hareketlendirmişti.

AKP’DEN AÇIKLAMA GELDİ

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’dan asgari ücrete ara zamla ilgili açıklama geldi. Ara zamma kapıyı kapatan Dağ, “Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir süreçle ilgili bir süreç olacak mı derseniz, olmayacak diyebilirim” şeklinde konuştu.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Hamza Dağ, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Covid’den sonra yaşadığımız süreç, Asgari ücrette yıllık taraflar bir araya gelerek süreç yürütülüyordu. Asgari ücrette yılda 2 kez tarafları bir araya getirdik. Esas mücadelemiz enflasyonu düşürme noktasında. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir süreçle ilgili bir süreç olacak mı derseniz, olmayacak diyebilirim.”

Son Haberler
Fatih Altaylı’dan bomba Akşener iddiası! Saray’dan yardım etmesini istediği iş insanını açıkladı Gündem
Fatih Altaylı’dan bomba Akşener iddiası! Saray’dan yardım etmesini istediği iş insanını açıkladı
Yazdıkları her reçete için kuğu emojisi gönderdiler. Doktorların ilaç oyunu ortaya çıktı Yazarlar
Yazdıkları her reçete için kuğu emojisi gönderdiler. Doktorların ilaç oyunu ortaya çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş ile buluşacak Gündem
Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş ile buluşacak
Xiaomi'nin iki modeline müjde. Çok yakında... Teknoloji
Xiaomi'nin iki modeline müjde. Çok yakında...
Tarlada 5 markette 25 TL kabızlığı anında bitiriyor. Hasadı erken başladı Gündem
Tarlada 5 markette 25 TL kabızlığı anında bitiriyor. Hasadı erken başladı
TCDD'ye para cezası. Engelli vatandaşın ücretsiz seyahat hakkını 180 gün askıya almıştı Gündem
TCDD'ye para cezası. Engelli vatandaşın ücretsiz seyahat hakkını 180 gün askıya almıştı