Flaş… Flaş… AKP’den asgari ücrete ara zam açıklaması

Enflasyondaki artış devam ederken asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılması ihtimali sürekli kulislerde konuşuluyordu. Vatandaşlar temmuz ayında ara zam beklerken, hem CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hem de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in CHP’li Yalçın Karatepe görüşmesinde konu gündeme gelmişti. İki görüşmede de asgari ücretin masada olması kulisleri hareketlendirmişti.

AKP’DEN AÇIKLAMA GELDİ

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’dan asgari ücrete ara zamla ilgili açıklama geldi. Ara zamma kapıyı kapatan Dağ, “Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir süreçle ilgili bir süreç olacak mı derseniz, olmayacak diyebilirim” şeklinde konuştu.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Hamza Dağ, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Covid’den sonra yaşadığımız süreç, Asgari ücrette yıllık taraflar bir araya gelerek süreç yürütülüyordu. Asgari ücrette yılda 2 kez tarafları bir araya getirdik. Esas mücadelemiz enflasyonu düşürme noktasında. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir süreçle ilgili bir süreç olacak mı derseniz, olmayacak diyebilirim.”