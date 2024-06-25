Milyonlarca kişiden kesilen o ücret yasa dışı çıktı. Faiziyle birlikte geri alacaksınız

İşletmelerin satışlarında ödemenin kartla yapılması halinde ‘’Bankalar komisyon kesiyor’’ diyerek fiyatlara ekleme yapıyor.

Vatandaşlardan kartlı ödemelerinde çoğu zaman yüzde 10 bazı hallerde ise yüzde 20'ye kadar fazladan komisyon ücreti kesiliyor.

Ancak komisyon ücreti diyerek kesilen bu ücretin bankanın kestiği ücret değil, işletmenin kendi cebinden ödemesi gereken vergi tutarı olduğu belirtiliyor. Bu yolla işletme vergisini vatandaşın sırtına yüklemiş oluyor.

TÜKONFED Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, bu ücretlerin yasal olmadığını vurgulayarak tüketicilerin ödedikleri bu paraları faiziyle geri alabileceğini söyledi.

Avukat İbrahim Güllü, vatandaşlara şu yolu izlemelerini istedi:

"Banka kartları ve kredi kartlarını düzenleyen kanunun 17. maddesinde üye iş yerleri kart hamilinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ek ödeme de isteyemez."

"Tüketici, yaşadığı alandaki kaymakamlıkta ya da firmanın bulunduğu il ve ilçedeki tüketici hakem heyetlerine başvurarak ödemiş oldukları bedeli ticari avans faiziyle birlikte geri talep edebilir."