Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması. Çalışma Bakanı Işıkhan tarih verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması. Çalışma Bakanı Işıkhan tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücretle ile ilgili Aralık'ta bir araya gelineceğini açıkladı.

Milyonlarca vatandaş asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağını beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi.

AKP Grup toplantısı öncesi Işıkhan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Işıkhan, asgari ücrette artış olmayacağını belirtti. Dolayısıyla Temmuz ayında asgari ücrete artış yapılmayacak.

Bakan Işıkhan yeni asgari ücreti belirlemek için Aralık ayında toplanılacağını ifade etti. Bakan Işıkhan emekliye refah payının da gündemlerinde olmadığını söyledi.

Işıkhan’a “Asgari ücrete ara zam olacak mı?” sorusu soruldu. Işıkhan, "Defalarca ifade ettiğim gibi herhangi bir artış olmayacak. Yine önümüzdeki aralık ayında bu konuda bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Vedat Işıkhan devamında "Amacımız geçici refahı sağlamak değil, kalıcı refahı sağlamak. Emekliler için enflasyon farkı söz konusu. Refah payı gündemimizde yok" şeklinde konuştu.

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HAMZA DAĞ DA KAPIYI ARALADI

Öte yandan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da Temmuz ayında asgari ücret artışla ilgili kapıyı kapatmıştı.

Dağ "Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir süreçle ilgili bir süreç olacak mı derseniz, olmayacak diyebilirim” şeklinde konuşmuştu.

KULİS BİLGİLERİ: YÜZDE 15 ARA ZAM

Kulislerde dolaşan asgari ücrete ara zam oranı ise en fazla yüzde 15 oranında gerçekleşeceği yönündeydi. İddialara göre, asgari ücret Temmuz’da yapılacak bir ara zam ile 17 bin 2 liradan 19 bin 552 liraya çıkarılacaktı.

Ancak Bakan Işıkhan'ın açıklaması kulis bilgilerine son noktayı koydu.

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