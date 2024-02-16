Siyanür faciasının yaşandığı madene suç içmeye inen kuşlar can çekişerek öldü

Kaynak: Gazete Duvar
Siyanür faciasının yaşandığı madene suç içmeye inen kuşlar can çekişerek öldü
Erzincan’ın İliç ilçesinde çöken madenle ilgili çarpıcı bir geçek daha ortaya çıktı. Maden sahasındaki siyanür havuzundan su içmeye çalışan kuşların öldüğü görüldü. Ortaya çıkan manzaraya “Bu yapılan hangi insanlığa hangi dine sığar” yorumu yapıldı.

İliç'te Çöpler Altın Madeni faciasının yaşandığı saha da Anagold'a ait siyanür havzasına su içmek için inen kuşların öldüğü gözlemlendi.

Gazete Duvar’dan Evrim Deniz’in haberine göre, siyanür havzasının etrafında ağır bir koku da dikkat çekiyor.

Sahada çalışan bir Anagold şirket işçisi kuşların siyanür havzasını su sandıklarını ve içmek için indiklerinde önce bayıldıklarını aktardı. İşçi, "Kuşlar düşünce çok üzülüyoruz. Saatlerce orada debelenip ölüyorlar. Bizler oraya inemiyoruz. Zaten içeride görüntü almamız kesinlikle yasak" dedi.

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'ŞEHİRDE BARINDIRMAZLAR'

İşçi, "Sizinle konuştuğum görülse beni işten atarlar. Şehirde barındırmazlar. Daha küçük cüsseli kuşlar ise bazen uçarken sersemleyip düşüyor. Basından gelenler görüntülemesin diye de etrafa beyaz naylonla örttüler" diye konuştu.

Konuya dair sorularımızı cevaplayan DİSK Genel Sağlık Başkan Vekili Ahmet Remzi Atasoy, "Kapalı ve yağmurlu havalarda kuşlar buharlaşan siyanürden etkilenerek düşer. Ve can çekişerek ölür" dedi.

Aynı zamanda Anagold fabrika sahasına giden ve göçüğün olduğu alanı gözlemleyen Atasoy, çevrede arama kurtarma çalışmalarının yapılmadığını ağır makinalarının çalışabileceği bir zeminin olmadığını ve yeni bir toprak kayması ihtimalinin olduğunu dile getirdi.

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