Flaş...Flaş...Borsa düşünce Akbank hisselerinde devre kesti

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Flaş...Flaş...Borsa düşünce Akbank hisselerinde devre kesti
Fitch'in kredi notumuzu yükseltmesi borsada bazı yabancı ve fonların satışı fırsatı bulmasına neden oldu. Bankacılık hisselerine gelen sert satış sonrası Akbank hissesinde devre kesici devreye girdi.

Borsada düşüş var... Akbank devre kesti...Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesinin ardından borsada bazı yabancı ve fonların satışı fırsatı bulmasına neden oldu. Bankacılık hisselerine gelen sert satış sonrası Akbank hissesinde devre kesici devreye girdi.

Banka hisseleriyle yükselen borsa yine bu sektöre gelen satışlarla düşüyor. Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu düşürmesinden sonra banka hisseleriyle yükseliş eğlimine giren borsaya satış geldi.

Bankacılık hisselerinde yaşanan sert satışlar XBANK’ın yüzde 4’ün üzerinde düşmesine neden olurken, Akbank hisse senedi yüzde 5’e yakın düşmesi üzerine devre kesici devreye girdi ve işlemler durdu.

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